Festivalganger riskeert celstraf voor diefstal van tent op camping Groezrock

De beklaagde werd eerder bij verstek al tot een gevangenisstraf van 6 maanden veroordeeld, maar hij tekende verzet aan tegen die veroordeling. “De diefstal dateert van 30 april 2017 en gebeurde op de camping van Groezrock in Meerhout”, zegt openbaar aanklager Veerle Van Gorp. “Een festivalbezoeker die naar zijn tent terugkeerde, merkte dat zijn tent verdwenen was. Hij vond die tent terug op een andere plaats op de camping. De beklaagde lag er in te slapen.”

De advocaat van G.L. betwist dat zijn cliënt een diefstal wilde plegen. Hij had gedronken, is in de tent gaan liggen en is in slaap gevallen.”