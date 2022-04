Donderdagmarkt opnieuw op het marktplein

voetbal eerste provinciale Aanvoerder Kjell Ven speelt topper met Wezel tegen ASV Geel: “Het mooiste moment van mijn loopbaan”

Het aftellen is nu echt begonnen. Zondag staat in eerste provinciale de absolute topper tussen leider Wezel en naaste achtervolger Geel op het programma. Eén van de twee ploegen mag straks de titel op zijn naam schrijven. Aan de vooravond van dit burenduel heeft Wezel een bonus van één punt. Bij winst is het kampioen. Bij een gelijkspel of een overwinning van Geel valt de beslissing op de laatste speeldag. Omdat de belangstelling zo groot is, wordt het duel op het veld van een andere buur, die van Dessel Sport, afgewerkt.

