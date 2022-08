Celstraf en boete voor diefstal van tent op camping

Mol Kom kijken naar ‘Here We Are’ in openlucht op vrijdag 5 augustus

‘Here We Are’ is een film die wil afrekenen met de Hollywoodclichés over autisme en gaat over de verhouding tussen vader en zoon. De vertoning van deze film in openlucht zal doorgaan op vrijdag 5 augustus op de binnenkoer van De Zwaan.

3 augustus