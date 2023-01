Burgers kunnen subsidies verkrijgen voor eigen initiatieven

Burgerinitiatieven zijn evenementen of activiteiten die door burgers of door een groep burgers, die niet in een vereniging of buurtcomité verenigd zijn, georganiseerd worden en openstaan voor alle Meerhoutse bewoners. “De toelage voor burgerinitiatieven kadert in de activering van burgerparticipatie. Het opzet is om tot een meer betrokken samenleving te komen en het versterken van de gemeenschapsvorming”, meldt de gemeente.

Elke aanvraag wordt aan schepencollege gericht en gebeurt via het aanvraagformulier ‘gemeentelijke projectsubsidies voor burgerinitiatieven’. Dat aanvraagformulier is te downloaden via www.meerhout.be/subsidie-burgerinitiatieven of kan opgevraagd worden bij de dienst vrije tijd.

Minstens 20%

Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend per post of persoonlijk ingediend worden op het gemeentehuis, Markt 1, 2450 Meerhout of digitaal bezorgd te worden aan onthaal@meerhout.be, uiterlijk drie maanden voor de start van het burgerinitiatief.

Er kan per initiatief maar één aanvraag gedaan worden. Als de toelage wordt goedgekeurd, kan men rekenen op een subsidie van minstens 20 procent. Afhankelijk van de grootte van het initiatief is er een maximumbedrag van 200, 500 of 1.000 euro.

