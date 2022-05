Brouwerij Hoppug lanceert koffiestout Zjatteke Kaffe met bonen van Mokapi: “Over dit recept moesten we langer nadenken dan bij onze andere bieren”

Met de koffiestout hebben de olijke brouwers Stijn Aerts en Kim Valgaeren alweer een gloednieuw goedje. Brouwerij Hoppug heeft een drietal dranken - een tripel, een jaarlijkse cider in samenwerking met Helsen Fruit en een milk stout - die vast in het gamma zitten, maar daarnaast experimenteren de vrienden er lustig op los. Dat leidt tot eenmalige brouwsels van zo’n 150 liter die ze tijdelijk verkopen. Ook de koffiestout Zjatteke Kaffe is er zo eentje.

“We drinken zelf graag koffiestout en wilden het dus eens zelf maken”, vertellen Stijn en Kim. “Met dat idee zijn we naar Mokapi gekomen, om te horen welke koffiesoort daarvoor het meest geschikt zou zijn. Uiteindelijk zijn het Barahona-bonen geworden, omdat die niet te bitter en te zuur zijn. We hebben de stout in januari gebrouwen en pas de avond voor het brouwen zijn de koffiebonen gemalen, zodat we ze vers konden verwerken.”

Blue Mountains

Bij koffiebranderij Mokapi, gelegen op de Eindhoutseweg, hadden ze eerder al brouwers over de vloer gekregen die een koffiestout met hun producten wilden brouwen. “Die vorige stouts waren niet slecht, ook al ben ik zelf niet echt een stoutdrinker. Maar over dit resultaat ben ik écht enthousiast”, vertelt Wim Janssens, samen met Jef Seykens de uitbater van Mokapi. “Dit vind ik heel lekker: een zoete afdronk en als je hem gedronken hebt, dan smaak je koffie. Dat hadden de andere niet, die smaakten meer bitter en wrang.”

Volledig scherm Een Zjatteke Kaffe, maar dan wel met een alcoholpercentage van 10 procent. © Wouter Demuynck

Met de Barahona-koffiebonen werd er gekozen voor een koffiesoort die qua zuurte en bitterheid goed in balans ligt. “Die bonen zijn afkomstig uit het Barahona-gebergte in de Dominicaanse Republiek en komen van arabicaplanten. Die plantjes zijn gekocht vanuit de Blue Mountains – waar ze heel bekende maar ook dure koffie telen – en in dat gebergte gezet.”

Ook bijzonder is dat in de koffiestout cascara, dat is de gedroogde schil van de koffiebes, verwerkt is. “Die schil heeft een fruitige smaak. In veel landen wordt daar niets mee gedaan of gebruikt als bemesting of veevoeder. Costa Rica is een van de enige landen waar ze die schil laten drogen en verkopen, om er thee van te trekken. In Nederland is er zelfs een bedrijfje dat er frisdrank mee maakt. Als we er thee mee trekken en het laten afkoelen, dan heb je de smaak van ice-tea.”

Lactose

Stijn en Kim hadden niet direct een referentie qua recept voor de koffiestout. “We hebben er dan ook langer over nagedacht dan bij onze andere bieren. Je wil niet die koffie te vroeg toevoegen en dan met 150 liter bittere brol zitten”, lacht Stijn. “Om de juiste bitterheid te verkrijgen hebben we alle versgemalen koffie op het einde van het kookproces toegevoegd. We hebben ook nog koffiebonen en de cascara laten rijpen op alcohol en die vloeistof dan toegevoegd bij het bottelen.”

Het doet wat denken aan de milk stout van Brouwerij Hoppug - beide dranken hebben een geroosterde smaak en zien er gitzwart uit. “Maar in de milk stout zit geen koffie, wel lactose. De koffiestout heeft ook een alcoholpercentage van 10 procent, terwijl dat bij de milk stout 6 procent is”, legt Stijn uit. Zjatteke Kaffe zal enkel verkrijgbaar zijn bij Mokapi zelf en via de webshop van brouwerij Hoppug. “Het volume is iets te klein om het ook op andere plekken aan te bieden. Wel hebben we het idee om meermaals de koffiestout uit te brengen, maar dan eens een andere soort te proberen.”