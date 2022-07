‘Brief naar de hemel’-brievenbus krijgt plekje op begraafplaats: “Brief of tekening erin achterlaten kan helpen om rouw een plek te geven”

meerhoutOp de gemeentelijke begraafplaats in het centrum van Meerhout hangt sinds kort een ‘Brief naar de hemel’-brievenbus, een initiatief van Rouwzorg Kempen . Nabestaanden, zowel jong als oud, kunnen er een brief of tekening deponeren als onderdeel van het rouwproces. “Het hoeven niet alleen maar verdrietige berichten te zijn. Het kunnen ook leuke momenten zijn die je toch even wil delen.”

Rouwzorg Kempen is een platform dat werd opgericht door rouw- en verliesconsulenten Jos Delarbre uit Meerhout en Nena Van Deun uit Balen. Ze willen het netwerk uitbouwen tot een groep waar mensen met alle soorten verlies, zonder wachttijden, terecht kunnen. Op hun initiatief heeft het gemeentebestuur van Meerhout nu een ‘Brief aan de hemel’-brievenbus laten plaatsen op de centrale begraafplaats aan de Lieve Vrouweweg.

Niet enkel droevige berichten

“Net als voor volwassenen, is het ook voor kinderen en jongeren belangrijk om het verlies van een dierbare een plaats te kunnen geven. Iedereen doet dat op zijn of haar manier. Een brievenbus plaatsen op de begraafplaats van de gemeente kan helpen. Hierin kunnen kinderen, jongeren en waarom ook niet volwassenen een brief of tekening achterlaten. Het is een manier om leed en verdriet te delen én rouwen een plek te geven”, aldus Delarbre en Van Deun.

Volledig scherm Jos Delarbre en Nena Van Deun van Rouwzorg Kempen. © RV

De brievenbus is voor iedereen bedoeld. “Het kan dat een kind een tekening wil sturen aan een overleden zusje of broertje of een opa nog iets wil zeggen tegen zijn overleden kleindochter. Ook hoeven ze hier niet op de begraafplaats te liggen. Het hoeven overigens niet alleen maar verdrietige berichten te zijn. Het kunnen ook leuke momenten zijn die je toch even wil delen. Gewoon, om even het gevoel te hebben dat diegene het ook weet. Het schrijven en het posten zijn een deel van de rouwverwerking. Bij het leegmaken van de brievenbussen is het van groot belang dat dat gebeurt op een hele serene manier en met respect voor de privacy.”

Sinterklaas

Het initiatief kwam vorige maand ter sprake op de gemeenteraad. “Tijdens de bespreking waren sommige raadsleden erg kritisch vanuit pedagogisch standpunt. ‘Kinderen laten geloven dat er een hemel bestaat kan niet’, klonk het onder meer, terwijl Sinterklaas jaarlijks in de gemeente wordt binnengehaald”, zeggen Nena Van Deun en Jos Delarbre. “Rouwzorg Kempen wil enkel kinderen en volwassenen helpen in de verwerking van verdriet. Schrijven, tekenen, creatief zijn kan net een belangrijke stap zijn in het verwerkingsproces. De nadruk ligt dan ook niet op communicatie, maar op herstel.”

Nena Van Deun en Jos Delarbre zullen nu ook andere gemeenten in de Kempen vragen om het initiatief te overwegen.

