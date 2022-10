Bibliotheek stelt deuren eerste keer open voor telewerkers: “Zo hoeven ze thuis de verwarming niet op te zetten”

meerhoutThuiswerkers konden donderdag een eerste keer in de vergaderzaal van de bibliotheek in Meerhout terecht om er te telewerken. Zo ervaren ze niet enkel minder afleiding, maar besparen ze ook op hun verwarmings- en energiekosten. “Bij die besparing hadden we eigenlijk nog niet stilgestaan, maar dat is natuurlijk mooi meegenomen”, glimlachen Nick Helsen en Sam Daemen, die het proefproject op de eerste dag kwamen uitproberen.

De gemeente Meerhout stelt de vergaderzaal van de bibliotheek al jaren open voor studenten die tijdens de blokperiode in alle rust willen studeren. “Dat is altijd al een succes geweest, dus dit initiatief voor thuiswerkers kan je zien als een verlengstuk daarvan”, legt cultuurschepen Jan Melis (CD) uit. De komende maanden kunnen thuiswerkers voortaan elke donderdag, van 9 tot 20 uur, in de vergaderzaal van de bib aan de slag. Nadien volgt er een evaluatie.

‘Laptopplakkers’

“We hebben het vooral ingevoerd wegens de energieprijzen die de pan uit swingen, want telewerkers hoeven zo bij hen thuis de verwarming niet op te zetten. Het proefproject past bovendien in het gegeven dat we van onze bib meer en meer een multifunctionele ontmoetingsruimte willen maken. Anderzijds heb ik onlangs kennisgemaakt met het fenomeen van de ‘laptopplakkers’: mensen die de horeca opzoeken om vandaaruit te werken. Horecanten zien hen liever niet komen, want zij bezetten zitruimte terwijl hun verbruik niet navenant is. Dat is in onze bib natuurlijk niet het geval, want hier zien we de thuiswerkers graag komen. Ze kunnen ook een koffietje drinken aan een democratische prijs.”

Het proefproject kon op de eerste dag al op interesse rekenen. Nick Helsen (24) uit Meerhout en Sam Daemen (38) uit Balen zakten af naar de bib om er samen te telewerken. Zij leerden elkaar kennen op hun vorige job en zijn nu als freelancers samen een project rond e-mailmarketing gestart. Daarnaast is Nick ook nog als kok aan de slag, terwijl Sam ook als ghostwriter freelancet. “Waarom we naar hier zijn gekomen? In deze zaal is er heel weinig afleiding, terwijl thuis de zetel erg kortbij is”, knipoogt Nick. “Dat is al een eerste grote afleiding die de productiviteit thuis kan beperken.” Sam ziet nog een ander voordeel. “Het is ook een leuke afwisseling, want altijd thuiswerken kan wel wat isolerend werken.”

Coworking-ruimtes

Besparen op energiekosten was voor beiden dus niet de hoofdreden om gebruik te maken van de werkplek in de bib. “Maar nu je het aanhaalt, is dat eigenlijk wel mooi meegenomen”, lacht Nick. “Ik had er zelf niet zo bij stilgestaan. Dat is weer een extra pluspunt om naar hier te komen.” Sam pikt in: “Voor freelancers zijn er nog wel meer mogelijkheden zoals coworking-ruimtes, maar dan zit je nog met een financiële investering die je moet doen. Daarom is het tof dat de gemeente dit aanbiedt. Als het project nog uitbreidt zijn we zeker van plan om zelf ook vaker te komen.”

Bij succes is het gemeentebestuur inderdaad zinnens om de openingsuren uit te breiden. “Ik ben opgetogen dat we op de eerste dag al mensen hebben die het proefproject willen uitproberen en ik koester de hoop dat het een succes wordt”, zegt schepen Melis. “Ook een uitbreiding qua ruimte kan, daarvoor zijn er nog wel mogelijkheden binnen onze bib.”

