Alle 15.000 bijen in tentoonstellingskast van De Boerderbij plots gestorven: “Vermoedelijk zijn ze vergiftigd met een soort pesticide”

meerhoutImker Nick Bogaerts van De Boerderbij in Meerhout kwam voor een wel erg onaangename verrassing te staan. De 10 à 15.000 bijen die in zijn tentoonstellingskast zaten, bleken allemaal dood te zijn. Alles wijst erop dat ze vergiftigd zijn geweest. “Maar we gaan niets veranderen en gaan verder met het project. We vertrouwen nog altijd op de goedheid van de mensen.”

De Boerderbij aan de Broekstraat in Meerhout is een imkerij die in september 2020 werd opgestart. Met de honing vervaardigen Nick Bogaerts en zijn vrouw Liesbeth Boeckx ambachtelijke producten die ze nadien verkopen. Het belangrijkste opzet van het project is evenwel om een omgeving te creëren waar het fijn vertoeven is voor mens en bij. Een landbouwgrond naast een hoeve werd met bloemen ingezaaid en zal op termijn nog verder bijvriendelijk ontwikkeld worden. Een hoekje werd zo ingericht dat mensen er op picknickbanken kunnen plaatsnemen om te genieten van de omgeving en tegelijk wat op te steken over de bij, dankzij infoborden en een bijenhal waarop een transparante tentoonstellingskast prijkt.

© RV

Tong uitgestrekt

Het was in die kast dat Nick vorige week zijn bijen allemaal dood aantrof. “Bijna elke dag gaan we naar de bijenkasten kijken. Maar van de ene dag op de andere lagen de bijen van de tentoonstellingskast, zo’n 10 à 15.000 bijen, er allemaal dood”, vertelt imker Nick Bogaerts. “De meeste bijen hadden hun tong ver uitgestrekt. Dat kan op twee dingen wijzen: ofwel zijn ze verhongerd, ofwel vergiftigd. Maar het is een kleine kast waar ze altijd voederdeeg ter beschikking hadden. Nu nog zie je dat in de kast hangen. Het lijkt me dan ook heel sterk dat ze verhongerd zijn. Komt daarbij dat de kast heel toegankelijk hangt. We vermoeden dat er via het verluchtingsrooster iets zoals pesticide is ingespoten.”

In Meerhout staan er in totaal vijf kasten. De rest van de bijenkasten staan in de bijenhal, die is afgesloten met een hangslot. Die kasten bleven gelukkig dan ook onaangeroerd. Het blijft wel een raadsel wat de dader(s) bezield kan hebben. “Is het een voorbijganger geweest die toevallig iets op zak had? Of gaat het echt om kwaad opzet van iemand die niet zo diervriendelijk is? We weten het niet en het is heel moeilijk te achterhalen.”

© Wouter Demuynck

Speelweide

Eén ding staat vast: het project wordt gewoon verdergezet. “We gaan niets veranderen. We vertrouwen nog altijd op de goedheid van de mensen. Dit project is gestart om mensen te informeren en daarmee willen we doorgaan. De kast zal volgend jaar weer opgestart kunnen worden, nu is dat jammer genoeg te laat”, vervolgt Nick. “Ook jammer is dat we tijdens de winter hadden kunnen zien hoe de bijen in een soort winterrust gaan en een wintertros vormen. Een imker doet in de winter zijn kast nooit open en ziet in die periode dus nooit wat daar gebeurt, maar dankzij het plexiraam van de demokast hadden we het bijenvolk kunnen zien zitten.”

Het veld naast het infopunt zal nog aangeplant worden met fruitbomen en krijgt onder meer ook een speelweide, poel en blotevoetenpad. “Elke plant die er staat is in functie van de bijen. Vorig schooljaar hebben we ook al enkele scholen uit Meerhout bij ons infopunt mogen ontvangen. Zij waren zeer positief over de ervaring.”

© Wouter Demuynck