30 tijdelijke camera's brengen verkeersstromen in Meerhout in beeld: “Nagaan hoeveel doorgaand en lokaal verkeer er is”

meerhoutIn Meerhout heeft het gemeentebestuur dinsdag 24 uur lang metingen laten uitvoeren die het doorgaande gemotoriseerde verkeer in kaart moeten brengen. Een kleine dertig tijdelijke camera’s werden daarvoor op verschillende plekken in de gemeente opgehangen, voornamelijk aan de belangrijkste invalswegen en in het centrum.

Met de meting wil het gemeentebestuur achterhalen of bestuurders Meerhout binnenrijden omdat hij of zij in Meerhout zelf moet zijn en het dus om lokaal verkeer gaat. “Veel bestuurders uit buurgemeenten doorkruisen immers Meerhout op weg naar zijn of haar bestemming buiten de Meerhoutse gemeentegrenzen en vormen dus doorrijdend verkeer”, zegt burgemeester Nele Geudens (CD).

Dat gebeurde aan de hand van de nummerplaten van de voertuigen die Meerhout in- en uitreden. “Belangrijk om weten is dat de nummerplaten niet worden gelinkt aan persoonsgegevens. Het gaat ook niet over snelheidsmetingen of andere linken met gerechtelijke, politionele of handhavende maatregelen.”

Historisch

De meting is historisch, want nooit eerder is er in Meerhout een verkeersonderzoek van deze omvang gehouden. “We willen gedetailleerde informatie over hoe de auto- en vrachtverkeersstromen zich bewegen doorheen het grondgebied: hoeveel voertuigen en vrachtwagens op een werkdag door Meerhout rijden en hoeveel procent de gemeente alleen doorrijdt en hoeveel procent effectief in Meerhout moet zijn”, vervolgt Geudens.

“Daarnaast zullen de resultaten ook weergeven welke routes het meest gebruikt worden door enerzijds het doorgaand verkeer en anderzijds door het lokaal verkeer. En tot slot zullen de metingen ook het sluipverkeer in beeld brengen.”

Bezorgde reacties

Om geen vertekend, maar waarheidsgetrouw beeld te hebben van de verkeersstromen, is er bewust niet gecommuniceerd over de metingen. Toch lokten de camera’s bij sommige inwoners een bezorgde reactie uit. “We engageren ons echter dat er uitvoerig gecommuniceerd zal worden als er camera’s definitief zouden worden geïnstalleerd op Meerhouts grondgebied, bijvoorbeeld in het kader van de strijd tegen sluikstorten. Deze camera’s worden de volgende dagen weer weggehaald.”

De resultaten worden verwacht tegen midden maart. Op basis van die resultaten worden dan concrete verkeersmaatregelen genomen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.