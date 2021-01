Zwemtrainer Ronald Gaastra begeleidt dit jaar ook golfer Thomas Pieters: “Richting top tien van de wereld helpen”

Judo Casse glijdt uit over ‘bananen­schil’: “Zal op Spelen wél top zijn’

13 januari Matthias Casse was gisteren niet in zijn dagje op de Masters. De titelverdediger en het nummer één van de wereld in de categorie tot 81 kilo vloog er al in de eerste ronde uit. “Ik gleed uit over de 'bananenschil', maar ik blijf ervan overtuigd dat ik op de Spelen wél top zal zijn.”