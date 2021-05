‘Zwemtoppertje’ Roos Vanotterdijk (16) maakt vandaag vuurdoop op EK: “Ik nieuw boegbeeld? Zo ver kijk ik niet vooruit”

EK zwemmenDe bel rinkelt: het EK in Budapest betekent voor Belgische zwemmers een ultieme kans om zich te plaatsen voor de Spelen. Zo is het vandaag benieuwd uitkijken naar supertalent Roos Vanotterdijk (16) op de 100m vlinder. “Tokio halen is geen must, maar zou meegenomen zijn.”

Tot nu toe hebben slechts twee Belgische zwemmers hun olympisch ticket voor Tokio deze zomer beet: Fanny Lecluyse - die geblesseerd afzegde voor Budapest - en Louis Croenen. De Belgische hoop op meer olympische deelnemers staat of valt met dit EK: het perspectief ligt vooral in de aflossing bij de mannen (4x100m en 4x200m vrij) en bij de vrouwen (4x100m wissel). Maar mogelijk verrast ook het jonge toptalent Vanotterdijk individueel op haar beste nummer 100m vlinder.

Voor Vanotterdijk betekent dit EK de vuurdoop op een groot kampioenschap bij de senioren. Afwachten dus, maar ze kan wel al adelbrieven voorleggen die tot de verbeelding spreken. Haar zilver op het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF) in Baku 2019 was al knap, maar vooral die straffe chrono van 58.30 op de 100m vlinder in Hengelo in augustus 2020 bleef bij. Vanotterdijk klopte toen zelfs Ranomi Kromowidjojo, houdster van drie gouden olympische medailles en 15 WK-titels.

Kromowidjojo zat toen midden de coronapandemie natuurlijk niet in volle piek, maar de tijd van Vanotterdijk was vooral straf gezien haar leeftijd van 15 jaar. “Dat is al wereldniveau”, tweette ex-topzwemmer Sidney Appelboom toen. “Volgens mijn research was slechts één meisje ooit sneller op die leeftijd, de Amerikaanse legende Mary T. Meagher.” Je zou voor minder blozen. Maar een zwaluw maakt de lente niet. Vanotterdijk kon dit jaar de topchrono nog niet bevestigen. In de Eindhoven Qualification Meet in april bleef ze zelfs boven de minuut op de 100m vlinder. Volgens coach Ronald Gaastra is het lichaam van Vanotterdijk zich nu van meisje naar vrouw aan het ontwikkelen en is het normaal dat de prestaties op 16-jarige leeftijd nog niet zo stabiel zijn.

Roos Vanotterdijk op training in het Wezenbergzwembad in Antwerpen.

Het grote mikpunt voor Vanotterdijk is meestrijden voor de medailles in Parijs 2024. De olympische limiet voor Tokio 2021 op de 100m vlinder ligt op 57.92. Dan zou ze op dit EK dus haar toptijd van Hengelo moeten overtreffen. Of de 4x100m wissel moet zich plaatsen , maar de niet-deelname van Fanny Lecluyse ondermijnt die kans.

In een gesprek met Vanotterdijk kort voor het EK liet ze voelen dat de verwachtingen niet te hoog mogen liggen: “In Hengelo was ik toen zelf verrast van mijn tijd. Ik mag me daar niet door laten afleiden. Ik voelde me wel trots, en als je zo even zelf in de kijker staat voelt dat anders aan.” Maar haar ambities steekt ze niet weg: “Ik hoop op het EK mijn toptijd te verbeteren.” De mindere chrono’s in Eindhoven dit jaar zijn bestudeerd: “Het is echt raar wat daar gebeurd is. Zelfs op training zwom ik toen sneller. We hebben daarna aan de techniek gesleuteld en op stage veel uitgeprobeerd. Nu zit het gevoel weer goed.”

Niets moét al op het EK, prent ze zichzelf in: “Ik ga er natuurlijk niet heen om langzaam te zwemmen. Ik train en laat alles om ooit op de Spelen te staan, maar dat hoeft daarom nog niet in Tokio te zijn. Al zou dat wel meegenomen zijn. Ze zeggen dat je de eerste keer wat overdonderd kan zijn, die ervaring zou ik dan al hebben.”

In het Belgische zwemmen ligt een vacature open: die van boegbeeld, na het afscheid van olympisch zilveren Pieter Timmers. De vraag of Vanotterdijk die rol op termijn zou kunnen invullen, vindt ze nu nog niet aan de orde: “Dat is veel te vroeg. Ik kijk niet te ver vooruit. Het belangrijkste is nu dat ik geniet van het zwemmen.”

Laat Vanotterdijk dus maar rustig haar stappen zetten. Al wilden we wel nog weten hoe ze met zwemmen begon: “Ik denk dat ik vier of vijf jaar oud was. Ik heb het gewoon geleerd en ben blijven doorgaan. Mijn mama heeft me wel verteld dat toen ik klein was, ik eerst niet in het water durfde. Ja, dat is nu toch helemaal veranderd (lacht).”

