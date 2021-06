Zwemlegende Ryan Lochte kan zich niet kwalificeren voor zijn vijfde Spelen

Darts Gemiddelde van 116,9: Van den Bergh verpulvert tegenstand, maar stuit dan op eindwin­naar De Sousa

16 juni Dimitri Van den Bergh (PDC-9) heeft het in het Engelse Milton Keynes in het veertiende toernooi van het Players Championship 13 tot de kwartfinales geschopt. Daarin werd hij met 6-1 uitgeschakeld door de Portugees José De Sousa (PDC-11), die het toernooi zou winnen door de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-3) in de finale met 8-6 te verslaan.