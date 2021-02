Zwarte zondag voor Belgian Cheetahs: 4x400-meisjes grijpen naast ticket voor EK indoor

Drie landenteams waren al zeker van hun plek op het EK indoor in maart: Polen, Groot-Brittannië en Oekraïne. De drie andere tickets worden verdeeld op basis van de vier snelste individuele tijden op de 400m. Nederland en Duitsland waren al buiten schot, België en Italië waren nog in de running voor dat zesde ticket. Tot zaterdag op het BK indoor was er nog geen vuiltje aan de lucht: Cynthia Bolingo (52.72), Camille Laus (52.79), Hanne Maudens (53.52) en Imke Vervaet (53.65) stonden nog altijd zesde.

Maar gisteren kregen de Cheetahs de hemel op hun hoofd. De vier Italiaanse meisjes staken op hun nationale kampioenschappen namelijk een tandje bij: samen waren ze zeven honderdsten sneller dan de Belgen en grepen zo dat laatste EK-ticket.

Quote Het enige wat we nu kunnen doen, is hopen dat er een afzegging is voor het EK Trainster Carole Bam likt de wonden

Dat nieuws kwam hard aan bij de Belgian Cheetahs en Bam. “We zijn de opdoffer aan het verteren. Dan denk je constant: wat als die wat sneller had gelopen of wat als die dat had gedaan... Ik vrees dat de Italianen onze tijden op het BK zagen en beseften dat die zesde plek haalbaar was. Ze zijn tot het uiterste gegaan om ons dat ticket te ontfutselen. Het enige wat we nu kunnen doen, is hopen dat er een afzegging is voor het EK.” Hun volgende afspraak is nu het WK aflossingen in mei.

Wel is Cynthia Bolingo meteen van een dilemma verlost. Met haar chrono dook de 28-jarige Brusselse, die in 2019 zilver won op de 400m op het EK indoor, net onder het EK-minimum van 52.73. Zij overwoog om die individuele race op te geven om zich honderd procent te kunnen toeleggen op de aflossingen, maar kan nu voluit haar kans gaan op de 400m.

Volledig scherm © Photo News

De Belgian Tornados moeten zich geen zorgen maken over hun plek op het EK indoor. Zij zijn samen als titelverdediger verzekerd van deelname. Trainer Jacques Borlée zat met andere zorgen: zijn zoon Dylan werd op het BK weer afgetroefd door Alexander Doom, die in 2019 als reservist meeging naar het WK. De 23-jarige West-Vlaming greep het goud in 47.00, voor Christian Iguacel (47.16), terwijl Dylan Borlée met een donderwolk op z’n gelaat als derde over de meet tsjokte in 48.64.

Jacques Borlée kan niet anders dan Doom te selecteren voor het EK indoor. Met dank ook aan het afhaken van Jonathan Sacoor, die met zijn universiteitsteam de finale van de Amerikaanse NCAA zal lopen. “Ik neem Kevin, Jonathan, Dylan en Doom mee naar het EK indoor, nummer vijf wordt Julien Watrin of Robin Vanderbemden. Daar moet ik met hun trainer nog over praten en ik wil ook nog één test doen. We gaan niet naar het EK om ons belachelijk te maken, maar om een medaille te winnen.”