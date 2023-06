Zware straf voor Yellow Tigers-coach Vande Broek? Bondsparket vordert minstens 2 jaar schorsing voor grensoverschrijdend gedrag

Een schorsing van minstens twee jaar, met onmiddellijke ingang, dat is wat de bondsprocureur van Volley Vlaanderen vandaag vorderde als sanctie voor psychisch grensoverschrijdend gedrag van Gert Vande Broek, nationaal trainer van de Yellow Tigers. Vande Broek zelf beklemtoonde dat hij nooit de bedoeling had om z’n speelsters te kwetsen en dat hij zijn machtspositie nooit misbruikte. De tuchtraad zal binnen de maand uitspraak doen.

Zes speelsters verschenen vanmiddag op de lange zitting van de tuchtraad in Vilvoorde, de één al met een kleiner hartje dan de ander: Lise Van Hecke, Laura Heyrman, Hélène Rousseaux, Freya Aelbrecht, Ilka Van de Vyver en Nina Coolman - Valerie Courtois kon er niet bij zijn. Voor het eerst sinds ze in de VRT-reportage ‘De Prijs van de Winnaar’ in december 2021 het ongepaste gedrag van Gert Vande Broek aan de kaak stelden, gingen ze in real life de confrontatie aan met de bondscoach die voor de meesten hun carrière richting gaf. En die volgens hen er ook voor zorgde dat ze veel vroeger dan nodig een punt deed zetten achter hun loopbaan als international.

Hun raadsvrouw Elisabeth Matthys schetste aan de hand van getuigenissen hoe de betrokken speelsters jarenlang te maken kregen met een angstcultuur bij de Yellow Tigers, met een toxisch klimaat, met vernederende en kleinerende taal, met fatshaming die leidde tot eetstoornissen bij meer dan één international. Ronduit pijnlijk was het citaat uit de verklaring van Frauke Dirickx, vijf jaar lang kapitein bij de Tigers en na haar afscheid even lid van de technische staff: “Mijn jaren bij de Yellow Tigers waren de slechtste uit mijn leven en dat is te wijten aan Gert Vande Broek.” Dat kan niet anders dan aankomen bij de man die Dirickx als zijn verlengstuk op het terrein zag en over wie hij altijd met veel lof sprak.

Het register aan scheldwoorden was niet klein. Vette koeien. Hoer. Kutwijven. Brabants boerenpaard. Dansende discotheekwijven. Zet obesitas op jullie short. Gert Vande Broek zei in zijn verdediging dat hij graag in metaforen spreekt en dat bepaalde woorden uit hun context werden gerukt. Het deed het zelfvertrouwen van de speelsters alleszins geen goed. “Maar het was nooit mijn intentie om hen te kwetsen. Als dat zo is overgekomen, dan heb ik er geen probleem mee om me te excuseren,” zei Vande Broek. “Maar als ik aan Charlotte Leys zeg, wanneer ze sterk geschminkt uit de kleedkamer komt: ‘Straks denken ze nog dat je een hoer bent’, dan is dat ongelukkig maar dat is niet hetzelfde als haar een hoer noemen.”

Walter Damen, die samen met Lut Wille voor Vande Broek pleitte, argumenteerde dat de bondscoach nooit een signaal had gekregen dat hij over de grens was gegaan. Hij las vervolgens voor uit mails en whatsappjes van de aanwezige speelsters die net hun goede en zelfs joviale relatie met Vande Broek aantoonden. Hij wees ook op de andere tijdsgeest maar daar repliceerde Matthys op dat dergelijke taal ook tien jaar terug de limieten van het fatsoen overschreden. En dat de bondscoach tot op heden duidelijk geen schuldinzicht toont.

De hele staf staat achter Gert. De volleyfede­ra­tie en Sport Vlaanderen spraken meteen honderd procent hun steun uit voor Gert, zonder enig onderzoek. Wie had dan het luisterend oor kunnen zijn? Ex-international Lise Van Hecke

Matthys: “Een bondscoach hoort een ploeg te leiden, niet te doen lijden. Het streven naar de best mogelijke resultaten mag geen vrijgeleide zijn om speelsters gratuit te beledigen en macht uitoefenen mag niet onder het mom van een harde coachingstijl. Dit is grensoverschrijdend gedrag en geen normale gezagsuitoefening. Wie meent dat dit normaal is, heeft een verkeerde beoordeling van normaal.”

Wille sprak dan weer over een regelrechte karaktermoord op Gert Vande Broek en over leugenachtige verklaringen, wat tot verontwaardiging leidde bij de speelsters. WIlle haalde aan dat het bondsparket zich in z’n onderzoek vijandig en partijdig had opgesteld, onder meer door vooral getuigen à charge op te roepen en die à decharge te negeren of minimaliseren. Wie het voor Vande Broek opnam, kreeg daar een onaangenaam gevoel bij, vervolgde Wille, zoals T2 Kris Van Snick en Britt Herbots, vandaag sterspeelster bij de Tigers.

Damen stelde ook de vraag waarom de internationals hun beklag niet eerder deden bij bondsfiguren zoals Koen Hoeyberghs, directeur topsport bij Volley Vlaanderen. Matthys merkte op dat er tot zeven keer toe een melding was gedaan maar dat de federatie zich telkens achter Vande Broeck schaarde. “Bij wie konden we dan terecht,” counterde Van Hecke. “Het bondsparket werd pas in 2016 opgericht. De hele staf staat achter Gert. En na alle verklaringen in die tv-reportage zie je nu ook wat de reacties zijn. De volleyfederatie en Sport Vlaanderen spraken meteen honderd procent hun steun uit voor Gert, zonder enig onderzoek. Wie had het luisterend oor kunnen zijn? We vonden steun bij elkaar en bij onze ouders. Maar als die wat zegden, dan zou het gedaan zijn voor ons bij de nationale ploeg.” Zo groot was zijn macht volgens de speelsters.

Voor Van Hecke en de andere speelsters treft niet alleen Vande Broek schuld voor wat er is misgegaan, de verantwoordelijkheid ligt voor hen ook bij de bond. Zij stond toe dat het psychisch grensoverschrijdend gedrag onbestraft bleef en kon gedijen, aldus Matthys, die vroeg om een mogelijke schorsing ook meteen uit te voeren.

Voor de huidige lichting van de Yellow Tigers, die tot op heden nooit over de bondscoach kloeg en hem ook steunt, breken onzekere tijden aan. Het wordt bang afwachten wat de tuchtraad beslist, want in augustus staat een EK in Gent en Brussel op de agenda, met of zonder Gert Vande Broek, die op de zitting het laatste woord kreeg. Hij legde uitvoerig uit hoe hij steeds het best voor had met het damesvolley, dat hij zich nooit aan z’n zitje van bondscoach vastklampte en dat zijn macht op vele vlakken wordt overschat: “Die heb ik alleen maar bij gratie van de speelsters.” Zijn advocaten vragen de vrijspraak.

