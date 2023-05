Zware straf voor Yellow Tigers-coach Van de Broek? Bondsparket vordert minstens 2 jaar schorsing voor grensoverschrijdend gedrag

De zaak rond Vande Broek kwam in 2021 aan het licht, toen ex-internationals hem beschuldigden van psychisch grensoverschrijdend gedrag. Vande Broek bleef toen als bondscoach, maar er werd wel een onderzoek opgestart. Begin dit jaar oordeelde het Bondsparket dat hij zich daar effectief schuldig aan had gemaakt.

Op 15 augustus start het EK volleybal in België, waar ook de Yellow Tigers aan deelnemen. Vraag is of dat nog met Vande Broek aan het hoofd zal zijn. “Ik ga ervan uit en hoop ook dat Gert dan nog coach is”, zei Britt Herbots vorige week nog. “We zijn samen aan dit verhaal begonnen en we willen het ook samen afsluiten. Zoals ik eerder al zei: in deze selectie waren er nooit problemen met Gert, anders zouden we ook nooit als negende zijn geëindigd op het WK.”