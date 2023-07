Zware nederlaag voor Red Lions tegen Oranje, Red Panthers onderuit in slotminuten

Na een reeks van zes overwinningen op rij in de Pro League incasseerden de Red Lions zaterdag een stevige 1-6-nederlaag tegen een enthousiast Oranje. Dinsdag zullen de Lions, in match nummer twee tegen Nederland, uit een heel ander vaatje moeten tappen. De Belgische hockeyvrouwen kregen – ook tegen Nederland - in de laatste zeven minuten van de match twee treffers tegen: 0-2.

Twintig uur na hun 7-2-overwinning tegen Spanje moesten de Red Lions in Antwerpen opnieuw aan de bak om de Pro League. Tegen Nederland werd het een heruitgave van de halve finale einde januari op het WK in India. Toen werd het 2-2, maar haalden de Lions het na shoot-outs.

In vergelijking met de match van vrijdagavond maakte de jeugd (Nelson Onana, William Ghislain, Maxime Van Oost en Thibeau Stockbroekx) plaats voor de ervaring van Arthur Van Doren, Cédric Charlier, Nicolas de Kerpel en Tom Boon. Op de 19-jarige Arno Van Dessel na stonden bij België alleen maar Europese, wereld- en olympische kampioenen op het terrein.

Tegen een enthousiast Oranje waren de Lions reeds na een goede minuut op achtervolgen aangewezen. Koen Bijen profiteerde van balverlies in de Belgische cirkel. Nederland had het betere van het spel en na knap voorbereidend werk van Thijs Van Dam verdubbelde Tjep Hoedemakers de score: 0-2. Ook in kwart twee creëerde België weinig tot niets. Nederland profiteerde en ging dankzij Steijn Van Heijningen met een 0-3-voorsprong de rust in.

Mocht er nog Belgische hoop zijn, dan werd die snel in de tweede helft de kop ingedrukt: Jip Janssen trof bij een eerste Nederlandse strafcorner raak (0-4). In minuut 49 maakte Hoedemakers er zelfs een forfaitscore van (0-5). Alexander Hendrickx milderde nog op stroke (1-5), maar in de slotseconden werd het uiteindelijk nog 1-6.

Ook na deze zware nederlaag kunnen de Red Lions de Pro League nog steeds op hun naam schrijven, maar dan moet er maandag tegen Spanje en dinsdag tegen Nederland gewonnen worden.

KIJK. De Red Lions gaan de boot in tegen Nederland

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Red Panthers onderuit in laatste zeven minuten

Eerder op de dag mochten ook de Red Panthers aantreden tegen Oranje. De oppermachtige Nederlandse hockeyvrouwen waren al zeker van eindwinst in de Pro League. De troepen van bondscoach Raoul Ehren begonnen alvast met vertrouwen. De nipte 2-1-nederlaag vorig jaar in de kwartfinale van het WK deed hen beseffen dat er tegen Nederland mogelijk iets te rapen valt.

In de eerste helft hielden beide teams elkaar in evenwicht met vooral in het tweede kwart dominantere Panthers. In dat tweede kwartier vielen ook de Belgische kansen. Louise Versavel zag een poging gestopt en de Nederlandse doelvrouw Koning hield een eerste Belgische strafcorner van Stephanie Vanden Borre tegen. Bij een warrige fase na strafcorner nummer twee was Alix Gerniers dicht bij de openingstreffer. Ruststand: 0-0.

Nederland nam in het derde kwart het initiatief over, maar de Belgische verdediging hield stand. Tussendoor zorgden Judith Vandermeiren en Charlotte Englebert voor Belgisch gevaar. Oranje sloeg uiteindelijk in de laatste zeven minuten van de match toe: op rebound na een zesde Nederlandse pc scoorde kapitein Xan De Waard. De strijdende Panthers gingen in de slotfase nog op zoek naar de gelijkmaker, maar incasseerden in de allerlaatste seconden nog een tweede treffer via Frédérique Matla.

Morgen staan onze hockeyvrouwen in Antwerpen tegenover de Verenigde Staten, dinsdag wacht een herkansing tegen Nederland.

KIJK OOK. Red Panthers gaan in de absolute slotfase onderuit

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA