Zowel Stijn als zus Hanne Desmet pakt goud op de 1.000 meter EK shorttrack: “Leuk dat mijn broer me steeds nadoet”

Ze wilde op het podium staan op drie onderdelen. En dat deed ze ook. Zaterdag moest Hanne Desmet (26) in de finale van de 1.500m nog het meesterschap van Suzanne Schulting erkennen. Geen schande: de Nederlandse is niet voor niets de leading lady in het shorttrack. Op haar cv staan tenslotte drie olympische, zeven wereld- en achttien (!) Europese titels. En niemand die beter weet dan Hanne Desmet hoe goed Schulting wel is: ze traint er in Heerenveen dagelijks mee.

Maar vandaag, in de Hala Olivia, waren de rollen omgekeerd. Desmet reed heel attent in de finale van de 1.000m, die op een Nederlands onderonsje leek te gaan uitdraaien. Maar terwijl Xandra Velzeboer en Schulting met elkaar in de clinch gingen, flitste Desmet hen aan de binnenkant voorbij. Tot ontzetting van Schulting: “Ik wist dat Hanne mijn voornaamste uitdaagster zou zijn maar ik had alles goed onder controle - tot aan de finish. Echt kut. Want ik ga alleen maar voor goud, maar vandaag was ik niet de beste.”

Dat was dus Desmet, met goud en haar eerste grote titel, na WK-zilver op de 1.000m in 2021 en olympisch brons op de 1.500m in 2022. Toch bleef de Mechelse er haast stoïcijns onder. Ze glimlachte eens onderkoeld - meer niet. Misschien omdat haar dag er nog niet opzat: ze moest een uur later nog een finale schaatsen, met het Belgische gemengde aflossingsteam. En ook daar greep ze weer een medaille, al was het er weer eentje van zilver, nà Nederland.

Drie medailles dus voor Hanne Desmet: straf, wetende dat er voorheen nog nooit een Belgische vrouw op het EK-podium stond. Bij de mannen deed Pieter Gysel dat wel al, met brons in 2006 en zilver in 2007. En Wim de Deyne won zelfs goud in 2009. Maar hij werd dit weekend in Gdansk overtroffen door Stijn Desmet.

Het scenario van zijn EK was een copy paste van zijn oudere zus. Zaterdag op de 1.500m moest hij het goud nog aan Jens van ‘t Wout laten, maar vandaag op de 1.000m was het wel voor het eerst raak. Net als Hanne zag hij een opportuniteit - van ‘t Wout liet een klein gaatje - en dook hij langs de Nederlander naar de leiding. Ook voor hem zijn eerste goud, na twee keer brons op het WK van 2022. En samen met zijn zus, Ward Petré en Tineke van Dulk voegde hij daar dus met de mixed relays zilver aan toe.

Met vijf medailles sloot België zo als tweede het EK af in de medaillestand - alleen Nederland deed beter met acht stuks.

KIJK. Hanne Desmet grapt: “Superleuk dat mijn broer mij steeds nadoet”

