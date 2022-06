Zowel Red Lions als Red Panthers te sterk voor India, Lions sluiten acht matchen in Antwerpen zo ongeslagen af

HockeyEen dag na het 3-3-gelijkspel konden de Red Lions in match nummer twee tegen India wel winnen: 3-2. Zo bleven onze hockeymannen in hun acht matchen aan het Wilrijkse Plein ongeslagen. Volgende week sluiten ze de derde editie van de Pro League af met twee wedstrijden in Engeland. Ook de Red Panthers hebben India over de knie gelegd. Na de 2-1-overwinning van zaterdag, werd het nu een klinkende 5-0-zege.

Zaterdag in het eerste onderlinge duel lieten de Red Lions in de slotfase van de match een 3-1-voorsprong schieten om uiteindelijk in de shoot-outs ook nog naast een extra punt te grijpen. Arthur Van Doren viel toen aan het einde van de eerste helft geblesseerd uit. De wereldspeler van het jaar van 2017 en 2018 liep een enkelverstuiking op. Hij bleef vandaag aan de kant en ook volgend week tegen Engeland, in de twee laatste matchen in de Pro League, is hij er niet bij. Door de afwezigheid van Van Doren kwam William Ghislain vandaag in het team.

In een vrij evenwichtige eerste helft kregen de Belgen via Tanguy Cosyns en Nicolas de Kerpel kansen om te scoren, maar het was wel het technisch vaardige India dat met een 0-1-voosprong ging rusten. Abhishek passeerde vijf minuten voor het eindsignaal Vincent Vanasch.

In hun vorige zeven matchen in Antwerpen bleven de Red Lions ongeslagen – ze wonnen vijf keer en speelden twee keer gelijk – en dat wilden ze zo houden. Nadat Vanasch een eerste Indiase kans afweerde was het aan de Belgen om te reageren. Een alweer uitstekende Arthur De Sloover zette zich knap door en zijn voorzet was op maat voor Nicolas de Kerpel: 1-1. Ook de Kerpel is goed op dreef: in de laatste drie matchen van de Lions wist hij telkens te scoren.

In het laatste kwartier gingen de jongens van Michel van den Heuvel voor een uitverkocht stadion op zoek naar de overwinning. Met een strafcorner in de 49ste minuut kreeg Alexander Hendrickx de kans om de Lions op voorsprong te brengen en de specialist klaarde de klus: 2-1. In de slotfase werd het nog enkele keren heet – Vincent Vanasch redde onder meer knap een Indiase strafcorner – voor het Belgische doel, maar toen Simon Gougnard in de voorlaatste minuut foutief werd gestopt in de cirkel kregen de Belgen een strafbal. Hendrickx zette zich voor de stroke achter de bal en trof opnieuw raak (3-1). In de slotminuut incasseerden de Belgen nog een tegentreffer (3-2) en een grote kans op de gelijkmaker werd door India zelfs nog gemist. Het scenario van een dag eerder herhaalde zich gelukkig niet.

“Prima basis om verder te werken richting het WK”

“We hebben nu acht wedstrijden in Antwerpen achter de rug en de laatste twee tegen India waren zeker de leukste”, aldus Manu Stockbroekx. “Het is een ambitieus, sterk land en we speelden in een zeer toffe sfeer voor een uitverkocht stadion. Zowel gisteren, toen we in de slotfase een 3-1-voorsprong uit handen gaven, als vandaag kunnen er nog een aantal zaken beter. Op dit moment is dat echter nog accepteerbaar. We verloren in Antwerpen geen enkele wedstrijd. Dat is een prima basis om verder te werken richting het WK in januari 2023 in India. Hard werken blijft noodzakelijk, want je voelt dat enkele landen hongerig zijn om over ons te springen.”

In de stand van de Pro League komen de Red Lions nu zelfs op een gedeelde eerste plaats met Nederland. Kanttekening: Oranje speelde twee wedstrijden minder en staat er dus nog altijd een stuk beter voor. Volgende week sluiten de olympische kampioenen met twee wedstrijden in Londen tegen Engeland deze derde editie van de FIH Pro League af.

De Red Lions begonnen met Vincent Vanasch, Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx, Arthur De Sloover, Manu Stockbroekx, Victor Wegnez, Felix Denayer, Simon Gougnard, Nicolas De Kerpel, Cédric Charlier en Tom Boon. Later volgden: Nicolas Poncelet, John-John Dohmen, Sébastien Dockier, Florent Van Aubel, Tanguy Cosyns en William Ghislain.

Volledig scherm Alexander Hendrickx. © BELGA

Stand in de Pro League bij de mannen (er dienen zestien wedstrijden gespeeld te worden):

Nederland: 31 punten – 12 matchen

België: 31 punten – 14 matchen

India: 29 punten – 14 matchen

Duitsland: 28 punten – 16 matchen

Argentinië: 25 punten – 16 matchen

Engeland: 22 punten – 14 matchen

Spanje: 18 punten – 14 matchen

Frankrijk: 13 punten – 16 matchen

Zuid-Afrika: 1 punt – 16 matchen

Volledig scherm © BELGA

Red Panthers domineren

Volledig scherm © BELGA

De Red Panthers hebben overtuigend hun laatste thuiswedstrijd in de Pro League gewonnen. Na de 2-1-overwinning van zaterdag, werd het nu een klinkende 5-0-zege tegen India. Met vier doelpunten werd de kloof al in de eerste helft gemaakt. Bondscoach Raoul Ehren moet nu zijn selectie voor het WK aanduiden: “Jammer om voor het WK enkele meisjes te ontgoochelen.”

Het tweede duel België-India om de Pro League betekende meteen de laatste wedstrijd vooraleer bondscoach Raoul Ehren woensdag zijn selectie voor het WK bekendmaakt. In vergelijking met zaterdag wisselden Aisling D’Hooghe en Elodie Picard elkaar deze keer in doel af. In de spits maakte Louise Versavel plaats voor Abi Raye. De 24-jarige Lien Hillewaert was vandaag aan het feest. Ze speelde haar honderdste interland voor de Red Panthers.

Net als zaterdag kwamen de Panthers snel op voorsprong en opnieuw was het Barbara Nelen die voor het openingsdoelpunt zorgde. Reeds in de tweede minuut werkte zij een voorzet van Abi Raye tegen de netten (1-0). Voor een verdubbeling van de score moest er in Antwerpen slechts twee minuten gewacht worden. Charlotte Englebert knalde met een backhand schot raak: 2-0 na vier minuten, een ware blitzstart van onze hockeyvrouwen!

Ook in het tweede kwart scoorden de Panthers nog eens twee keer. Eerst kon Abi Raye na een rommelige fase voor doel als laatste haar stick tegen de bal zetten en in minuut 23 was Stephanie Vanden Borre succesvol op strafcorner. De Panthers gingen met een ruime 4-0-voorsprong de kleedkamer in.

In de tweede helft kwamen de Panthers nog één keer tot scoren: in de 36ste minuut trof Ambre Ballenghien raak op voorzet van Alix Gerniers. Eindstand: 5-0.

“De derde plek ligt binnen bereik”

Bondscoach Raoul Ehren blikte niet alleen tevreden terug op de wedstrijd tegen India, maar ook op de volledige reeks van zes thuismatchen in Antwerpen. “We hebben de voorbije zes matchen 24 speelsters speelkansen gegeven”, aldus Ehren. “Dat maakt het niet altijd soepel, maar de resultaten zijn er wel met vier overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag. Niet vergeten dat India op de vierde plaats eindigde op de Olympische Spelen. Ik ben trots op de meisjes. Op individueel vlak is iedereen gegroeid. We hebben een mooie stap richting WK gezet.”

In de stand van de Pro League staan de Panthers op plek vijf. Zelfs de derde en vierde plaats van India en Spanje komen in het vizier. “We moeten nog één keer winnen om over Spanje te wippen en ook die derde plek van India ligt inderdaad nog binnen bereik”, zegt Ehren. “Brons halen is dus mogelijk. Met het oog op het WK is dat niet belangrijk, maar wel leuk. Op de wereldranglijst staan we momenteel op de zesde plaats. Dat zijn allemaal mooie mijlpalen.

Volledig scherm © BELGA

Ehren moet nu 18 speelsters en 2 reserven voor het WK aanduiden. “En dat is vervelend”, geeft de Nederlander toe. “Heel wat speelsters hebben hun visitekaartje afgegeven en toch moet ik er enkele ontgoochelen. Niet leuk, maar dat hoort bij topsport.”

Vooraleer op 3 juli het WK aan te vatten hebben onze nationale hockeyvrouwen nog vier wedstrijden om de Pro League voor de boeg. Volgend weekend wordt er twee keer in Londen tegen Engeland gespeeld en een week later wacht een dubbele confrontatie met de Verenigde Staten in Den Bosch.

De Red Panthers begonnen met Elodie Picard, Helene Brasseur, Emma Puvrez, Lien Hillewaert, Stephanie Vanden Borre, Judith Vandermeiren, Michelle Struijk, Barbara Nelen, Charlotte Englebert, Abi Raye en Alexia ’t Serstevens. Later volgden: Aisling D’Hooghe, Vanessa Blockmans, Pauline Leclef, France De Mot, Justine Rasir, Alix Gerniers en Ambre Ballenghien.

Volledig scherm © BELGA

Stand in de Pro League bij de vrouwen (er dienen zestien wedstrijden gespeeld te worden)

Argentinië: 38 punten – 14 matchen (Argentinië wordt sowieso eindwinnaar)

Nederland: 32 punten – 14 matchen

India: 22 punten – 12 matchen

Spanje: 21 punten – 16 matchen

België: 19 punten – 12 matchen

Duitsland: 16 punten – 14 matchen

Engeland: 15 punten – 12 matchen

China: 9 punten – 10 matchen

USA: 2 punten – 10 matchen

Volledig scherm Judith Vandermeiren. © BELGA