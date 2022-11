Zowel Belgische mannen als vrouwen naar kwartfinale op WK padel in Dubai: “Dromen van halve finale mag”

Meer sportZowel de Belgische mannen als de vrouwen spelen donderdag de kwartfinale op het WK padel in Dubai. Beide teams moesten in hun poule alleen de wereldtoppers uit Argentinië laten voorgaan. De mannen hielden woensdag in het beslissende pouleduel Italië, dat vorig jaar vijfde eindigde, met 2-1 af. In kwartfinale wacht telkens Frankrijk.

Padel in België boomt al enkele jaren en dat vertaalt zich nu ook in sterke resultaten op het allerhoogste niveau. Op het WK in Dubai was het voor het Belgische mannenteam bij de loting voor de poulefase nochtans even zuchten. Net als vorig jaar in Qatar werd immers het sterkste land uit pot 2, Italië, geloot. Na een 0-3-nederlaag tegen vice-wereldkampioen Argentinië en 3-0-winst tegen Nederland kwam het woensdag zoals verwacht tot een rechtstreeks duel om de tweede plaats in de poule tegen Italië. De 0-3-nederlaag van vorig jaar in Qatar werd uitgewist. Maxime Deloyer en Laurent Montoisy knokten zich knap terug in de wedstrijd tegen Cattaneo/Sinicropi (4-6, 6-1, 6-4) en vervolgens speelden Clément Geens en Jérôme Peeters het duo Capitani/Perino helemaal tureluurs: 6-1, 6-2. Geens, de beste Belgische padelspeler, was alweer indrukwekkend. In het laatste duel verloren Jeremy Gala en Alec Witmeur met 7-6, 7-5 van Cremona/Cassetta.

“Het klopt dat we niet meteen de eenvoudigste loting voorgeschoteld kregen”, zegt Clément Geens. “Na de loting staken we meteen de koppen bij elkaar. De motivatie om het beter te doen dan vorig (België eindigde toen negende, red.) was groot. Iedereen binnen ons team maakte de voorbije maanden veel progressie. We wisten dat er mogelijkheden waren tegen Italië en we hebben die kans met beide handen gegrepen.”

Wat Geens in zijn mars heeft, liet hij maandag ook tegen Argentinië bewonderen. Samen met Peeters hield hij lang stand tegen Agustin Tapia en Martin Di Nenno: 6-4, 7-6. Tapia is op dit moment de derde beste padelspeler ter wereld, Di Nenno is nummer vijf.

“We speelden super, het was een referentiematch”, aldus Geens, die tegelijk relativeert. “Het werden twee evenwichtige sets, maar tegelijk sta je nog heel ver van de overwinning. We konden immers geen enkel breakpunt versieren. Het was een topervaring. Na de wedstrijd waren Tapia en Di Nenno zeer lovend. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Tegelijk was het voor ons als team goed om het WK tegen Argentinië te starten. Zonder druk konden we ons aanpassen aan de terreinen, de ballen en de warmte.”

Volledig scherm Clément Geens. © philmtx

Dromen van medaille

Vorige week op de persconferentie voorafgaand aan het vertrek naar Dubai vertelde Geens nog dat alleen Spanje en Argentinië onklopbaar zijn. Straks wacht in kwartfinale Frankrijk. België mag dus dromen van de halve finale en een strijd om de medailles.

“Dat is zeker mogelijk”, zegt Geens overtuigend. “We beschikken over acht sterke spelers en er zijn veel combinaties mogelijk. Op professioneel niveau heeft Frankrijk meer ervaring en daarom beginnen wij die kwartfinale als outsider. Wel leunen we steeds dichter en dichter aan bij de betere teams. De motivatie zal alweer groot zijn.”

Eerder op de dag plaatsten ook de Belgische vrouwen zich, net als vorig jaar, voor de kwartfinale. Het Belgische vrouwenteam moest tegen Argentinië de wet van de sterkste ondergaan (0-3), maar won wel vlotjes van Japan en Uruguay. Telkens werd het 3-0. In kwartfinale proberen de Belgische dames te stunten tegen Frankrijk. “We hebben de poulefase proper afgewerkt en nu ben ik benieuwd tot wat we in kwartfinale in staat zijn”, aldus Elyne Boeykens. Vorig jaar eindigde Frankrijk vierde op het WK, de Belgische dames werden zesde.

Volledig scherm Het Belgische vrouwenteam. © Padel by Tennis Vlaanderen