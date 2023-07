Zoon van LeBron James getroffen door hartstilstand op terrein

Bronny James (18), net als zijn vader LeBron James basketbalspeler, is gisteren na een hartstilstand met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de laatste berichten is zijn toestand stabiel. De zoon van de superster van de LA Lakers (38) ligt niet langer op intensive care. Bronny komt volgend seizoen uit voor de University of Southern California Trojans, kortweg de USC Trojans, in Los Angeles. Dat is een team in de hoogste afdeling van het collegebasketbal. LeBron James heeft drie kinderen: Bronny, Bryce en Zhuri. (dadelijk meer)