Zonder Gert Vande Broek stonden Yellow Tigers nooit waar ze nu stonden. Maar hield hij er geen te machiavellistische methodes op na?

Snooker “Beste gevoel ooit aan snookerta­fel”: fenomenale Luca Brecel staat in finale van het prestigieu­ze UK Champions­hip

Niet te stoppen. Luca Brecel (26) staat in de finale van het prestigieuze UK Championship snooker, een van de drie belangrijkste rankingtoernooien van het seizoen. De ‘Belgian Bullet’, het nummer 40, versloeg de Engelsman Kyren Wilson (WS-5) met 4-6. Brecel imponeert al een hele week in York en neemt het morgen in de finale op tegen Zhao Xintong (WS-26). “Ik was zo nerveus. Ik kon alleen maar denken aan de finale. Ik kon deze nacht amper slapen”, vertelde Brecel achteraf.

5 december