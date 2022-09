“Zoiets doe je niet": tumult in Wieze omdat Peter Wright gebruikelijk vuistje weigert voor decider

“Dit is niet sportief”, vertelde co-commentator Erik Clarys. “Zoiets doe je inderdaad niet”, vulde commentator Rudy Lanssens aan. Het is niet de eerste keer dat Wright - de man met het opvallende kapsel - talk of the town is na een opvallende handeling of move. De meest recente is de koude handdruk van Wright aan Van den Bergh toen die hem versloeg op de World Matchplay in juli. Nadien begroeven de heren de strijdbijl.