Zo warmt Dancing Dimi zich in zijn hotelkamer op voor WK-match van deze namiddag: “Geniet ervan, jongens”

WK DartsBelangrijke dag voor Dimitri Van den Bergh (26) en Kim Huybrechts (35) op het WK Darts. Onze landgenoten nemen het vandaag in de derde ronde op tegen respectievelijk Jermaine Wattimena en Ryan Searle. ‘Dancing Dimi’ begon alvast aan zijn warming-up in zijn hotelkamer, zoals u kan zien in onderstaande video.