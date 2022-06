“Zo verknoei je de hele match”: onze commentatoren schrikken zich een hoedje wanneer dartstopper op bizarre manier blundert

NBA Boston Celtics op twee zeges van titel na overwin­ning in game drie tegen Golden State Warriors, even zorgen om Curry

In de NBA Finals heeft Boston vannacht in eigen huis een belangrijke zege geboekt tegen Golden State. De Celtics haalden het met 116-100 en klommen zo op voorsprong in de best of seven. Boston nadert zo tot op twee zeges van een eerste titel sinds 2008.

9 juni