“Zo ver uit de buurt, hoe doe je dat?”: Van den Bergh sneuvelt tegen eindwinnaar Aspinall (6-4), die Van Gerwen in Rotterdam op anticlimax trakteerde

Premier LeagueOok speeldag twaalf in de Premier League heeft geen eindzege voor Van den Bergh opgeleverd. Na winst tegen Peter Wright was de halve finale het eindstation na 6-4-verlies tegen Aspinall. ‘The Asp’, die in zijn kwartfinale voor een ware stunt had gezorgd door thuisspeler Van Gerwen voor de ogen van 11.000 Nederlanders in het hol van de leeuw uit te schakelen (6-5). Ook in de finale trok Aspinall die steengoede lijn door tegen favoriet Gerwyn Price met een 6-4-zege.