Zo vader, zo zoon: Tiger en 11-jarige Charlie Woods springen in het oog op familietoernooi met identieke swing

Elk jaar kiest een professionele golfer op het PNC Championship in Orlando een familielid om mee de green af te schuimen. Meestal zijn dat de vaders die mee trekken met hun zonen, al is het bij Tiger Woods dit jaar net andersom. De golflegende wordt dit weekend vergezeld door zijn 11-jarige zoon Charlie.

Tijdens een oefenrondje waren alle ogen al op de twee gericht en daaruit blijkt dat de appel niet ver van de boom valt. Vooral de swing van vader en zoon Woods springt in het oog, die is nagenoeg identiek. Charlie is Woods’ oudste zoon. De jongen kwam voort uit zijn huwelijk met Elin Nordgren.

“Ik denk dat hij gewoon zijn vader probeert na te bootsen. Het is in elk geval heel leuk om hem van het golfspelletje te zien genieten”, sprak Woods. “Helaas wordt hij wel al overal gefilmd. Het zijn andere tijden dan toen ik leerde golfen. Iedereen heeft nu een gsm om video’s mee te maken.”

Vader Woods houdt de aandacht dus liever nog wat af van zijn 11-jarige zoon, al maakt de jongen nu al furore op verschillende juniorentoernooitjes. Justin Thomas, zelf prof en vriend van de familie, vergezelde de twee op de green in Orlando. “We mogen hem niet vergelijken met Tiger”, zegt hij.

“Charlie moet in de eerste plaats genieten van de sport. Ik zou hem uiteraard graag goed zien worden en hem een naam voor zichzelf zien maken, maar hij is nog altijd maar elf jaar”, aldus Thomas. (lacht) “Al durft hij net als zijn vader wel al een grote mond opzetten als hij zich in z'n sas voelt.”

“Ach, zo zitten we nu eenmaal in elkaar”, zegt vader Woods. “Hij is heel competitief en houdt net als ik van mooie shots.”

