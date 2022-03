Zó goed dat ook gelauwerde Lukaku hem in het echt moet aanschouwen: Durant sleept Nets richting play-offs

NBANa een knieblessure die hem anderhalve maand aan de kant hield is Kevin Durant helemaal terug. Dat zal ook Romelu Lukaku geweten hebben. De Belgische recordspits, vandaag uitgeroepen tot beste speler van de Serie A vorig seizoen, ging de Amerikaanse forward met eigen ogen in Brooklyn bewonderen. Hij zag dat het goed was. KD trakteerde Lukaku op 37 punten en leidde zijn Nets al naar de zesde zege in zeven wedstrijden. Stuk voor stuk broodnodig met het oog op de play-offs.

Een cadeau avant la lettre, zo bleek vandaag. Romelu Lukaku werd door de Italiaanse voetballersorganisatie AIC uitgeroepen tot Speler van het Seizoen 2020-2021. Met 24 goals en 11 assists had de Belg een gigantisch aandeel in de titel van Inter. “Het is een eer", had de spits daarover te zeggen.

Lukaku trakteerde zichzelf op een plezierreisje naar... Brooklyn, New York. Thuisbasis van Kevin Durant en zijn Nets. Die is na een knieblessure weer helemaal terug. En dat is nodig. De Nets hebben het dit seizoen allesbehalve voor elkaar. Hun achtste plek, drie zeges verwijderd van nummer 6 Cleveland, biedt geen garantie op de play-offs. Voorlopig moeten de Nets barrages spelen om aan het felbegeerde naseizoen te mogen deelnemen.

Maar dat is buiten ‘KD’ gerekend. Hij sleept zijn ploeg speeldag na speeldag naar de overwinning. Met bijna 31 punten per wedstrijd sinds zijn terugkeer is hij belangrijker dan ooit voor de Brooklyn Nets. Als je dacht dat Lukaku met zijn 1m91 al groot was, dan heb je Durant nog niet gezien. Hij meet 2m11 en is daarmee nog een paar koppen groter dan de Belgische recordspits. Het leidt er vooral toe dat zijn shot onmogelijk is om te blocken. En dat laat hij aan iedereen weten. Zo noemde hij de veel kleinere Fransman Evan Fournier “trop petit”. Vannacht kreeg de Amerikaan Royce O’Neale hetzelfde te horen. In het Engels allicht.

KD wordt met recht en reden wel eens het beste offensieve wapen aller tijden genoemd. Spelers van zijn lengte moeten vaak gewoon post vatten onder de ring en daar hun punten forceren. Durant niet. Hij kan het van overal op het parket. Inclusief driepunters vanuit de meest onmogelijke hoeken.

En of de Brooklyn Nets hun superster nodig hebben. Zonder de geblesseerde Durant verloren ze op een gegeven moment elf (!) wedstrijden op rij. In een paar weken tijd vielen de Nets van de eerste naar de achtste plek in het Oosten.

Spijtig.

Voor Brooklyn zelf, mede daardoor zitten ze in een penibele situatie, maar ook voor KD. Zonder blessures had hij ongetwijfeld zijn tweede MVP-trofee gewonnen. Door al die gemiste wedstrijden zit dat er allicht niet meer in. Het zal hem worst wezen. Zijn voornaamste doel bestaat er de laatste weken in de play-offs te halen. En met een Kyrie Irving die parttime speelt, klinkt dat makkelijker dan het is.

Nog tien wedstrijden, waarin ze er twee meer dan de Toronto Raptors en drie meer dan de Cleveland Cavaliers moeten winnen. Normaal is dat geen al te makkelijke opdracht.

Maar Kevin Durant is niet normaal.

En dat weet Lukaku ook. “He different”, plaatste hij nog op zijn Instagram story.

