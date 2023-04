Zilver voor Nina Sterckx op Europees kampioenschap gewichtheffen

Nina Sterckx heeft een zilveren medaille gepakt in de categorie tot 59 kg op het EK gewichtheffen in de Armeense hoofdstad Jerevan. De twintigjarige Oost-Vlaamse werd tweede in zowel de snatch als de clean&jerk - de twee oefeningen in het gewichtheffen. Ze eindigde zo ook in de algemene eindstand op de tweede plaats.

Sterckx kwam tot 93 kg in de snatch en 116 kg in de clean&jerk. Ze verzamelde zo 209 punten. Het goud was voor de Oekraïense topfavoriete Kamila Konotop. Konotop haalde een Europees record in de snatch (106 kg) en in de clean&jerk (129 kg). Haar totale score van 235 punten was zo ook een Europees record. Het brons was voor een andere Oekraïense Nadiia Shpilka (207 ptn).

Voor Sterckx is het haar derde EK-medaille. In 2021 en 2022 behaalde ze telkens brons in de categorie tot 55 kg. Eind vorig jaar werd ze zesde op het WK in de klasse tot 49 kg.

Annelien Vandenabeele eindigde in Jerevan als tiende in de categorie tot 55 kg. Ze haalde 165 punten, en kwam tot 74 kg in de snatch en 91 kg in de clean&jerk.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Nina Sterckx © Wannes Nimmegeers