Zilver voor Belgische breakdancer Maxime Blieck op officieus wk

VIDEO: Brugse Maxime (19) schittert in Red Bull mini-docu over breakdance

1 februari Maxime Blieck (19) uit Brugge schittert in een mini-documentaire van Red Bull over breakdancen. Vorig jaar was ze de tweede vrouw ooit op de Red Bull BC One Belgium Cypher, de belangrijkste breakdance-competitie van België, en werd ze ook het gezicht van de internationale kledinglijn van Red Bull BC One.