“Zilver is mooi, maar daar was ik niet voor gekomen”: judoka Matthias Casse niet voldaan op EK judo

En daar is EK-medaille nummer vier voor Matthias Casse: in Sofia greep hij zilver, net als vorig jaar. Niet het kleurtje waar hij op had gerekend: “Het resultaat is mooi, maar daar was ik niet voor gekomen.”

Goud in 2019, brons in 2020, zilver in 2021 en nu ook in 2022: Matthias Casse is een trouwe klant voor het EK-podium. Maar stralen, dat deed hij vandaag niet in de Armeets Arena in Sofia. Zijn gezicht stond eerder op onweer. Casse had maar één doel in gedachten - goud - en dat had hij niet bereikt. En dus zei hij aan Sporza ook heel eerlijk: “Het resultaat is mooi, maar daar was ik niet voor gekomen.”

Heel de dag was het voor de wereldkampioen én nummer één van de wereld zoeken en tasten om te kunnen scoren - wat hem alleen in z’n halve finale lukte, toen hij de Oekraïner Hievorh Manukian met een wurging uittelde. Maar de Brit McWatt, de Slovaak Barto en de Spanjaard Urquiza Solana blonken uit in passief vechten en verdedigen. Frustrerend voor Casse: “Op zich is het niet zo belangrijk want ik controleerde de kampen wel. Vroeg of laat zou ik wel tot scoren zijn gekomen. De bestraffingen kwamen er gewoon eerder...”

In de finale kreeg Casse geen greep op zijn belangrijkste rivaal Tato Grigalashvili (IJF 2). De technisch sterke Georgiër is gewoonlijk een nogal ongeduldige judoka, zoekend naar een snelle score. Maar vandaag had hij zijn tactiek duidelijk bijgesteld. En daar wist Casse geen raad mee. Met twee bestraffingen als resultaat. Zo moest Casse meer risico’s nemen en dat was waar Grigalashvili op uit was.

Met een schouderworp smeet hij Casse - waza-ari, oordeelde de ref. Alleen kreeg hij meteen ook een derde shido aangesmeerd en was het game over voor Casse. “Sinds januari zijn er nieuwe regels: als je op twee handen of ellebogen tegelijk landt, krijg je een strafpunt. Heel discutabel. Maar mijn kans was verkeken. Jammer want ik had nog zin om voort te vechten en te tonen wat ik kon. Maar Grigalashvili vocht inderdaad veel kalmer en berekend. Ach, het is een spelletje om telkens wat nieuws te vinden om elkaar te verslaan - we gaan elkaar nog geregeld tegenkomen.”

Zoals op het WK, waar Casse zijn titel in oktober in Tashkent te verdedigen heeft. “Klopt, dat is het belangrijkste doel dit jaar - dan moét het goed zijn.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA