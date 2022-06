Zilver en brons voor Belgische teams op EK tumbling en minitrampoline

Dat was ook zo in de tumblingfinale voor meisjes. Sofie Rubbrecht, die de Belgen aan een derde plaats geholpen had in de kwalificaties, bleef in de finale aan de kant. Tachina Peeters, Laura Vandevoorde en Evi Milh legden net als vorig jaar op het EK in in Sochi op brons beslag. Met 10 punten moesten ze de oppermachtige Françaises (14) en de Britten (12) voor laten gaan.