Zijn manager vloekt op zijn manier van tellen, maar ‘Special One’ gooide gisteren wel ninedarter: opvallende De Sousa klopt Van den Bergh

DartsTellen is nog een werkpunt, maar José de Sousa zit in de vorm van zijn leven. De 47-jarige Portugees gooide donderdag nog een ninedarter in de Premier League Darts. Vanavond haalde hij het van Dimitri Van den Bergh. Wie is de Portugees die onze landgenoot verraste? Een portret.

Hij betreedt de arena steevast met ‘I know you want me’ van latinorapper Pitbull en laat zich ook ‘The Special One' noemen. José de Sousa heeft zijn bijnaam niet gestolen, hoogstens ontleend aan zijn Portugese naamgenoot uit het voetbal, José Mourinho. Beiden zijn ‘speciallekes’ op hun manier.

De 47-jarige darter van zijn kant gaat prat op zijn Portugese afkomst en presenteert zich op het dartspodium steevast met een wijd uitgespreide vlag op zijn shirt. Desalniettemin zette hij zijn eerste stapjes als profspeler onder de Spaanse vlag, De Sousa woont immers in Tarragona.

De Portugees is een laatbloeier en is pas na zijn 35ste voltijds beginnen meedraaien in het profcircuit. De Sousa wordt er daarbij beter op met de jaren. Zijn beste resultaten op grote toernooien kwamen er allemaal in 2020 en 2021. Zo schaarde hij zich bij de top vijftien van de wereld en kreeg hij startrecht in de Premier League of darts.

De Sousa haalde vorig seizoen met de eindzege in de Grand Slam of Darts bovendien zijn eerste major-zege binnen, dat ging toen gepaard met speciale videofelicitaties van niemand minder dan... José Mourinho, die het darts zelf ook volgt. Deze winter ging De Sousa er op het WK darts uit in de 1/32ste finales tegen Mervyn King.

Volledig scherm © Photo News

In de Premier League speelde De Sousa deze week gelijk tegen Cross en Aspinall, maar verloor hij van Clayton en Anderson. Opvallend daarbij: De Sousa was betrokken bij de enige twee ninedarters die tot nu toe in de Premier League werden gegooid. Eerst kreeg hij er eentje om de oren van Jonny Clayton, gisteren tekende hij zelf voor een uitworp in negen pijltjes bij zijn gelijkspel tegen Nathan Aspinall. Van den Bergh is bij deze gewaarschuwd.

De Portugees staat overigens bekend voor zijn onorthodoxe combinaties. Het gebeurt meer dan eens dat hij moet bijsturen door niet voor de hand liggende scores te gooien. Een overblijfsel uit zijn periode als softtip-darter waar minder moet gerekend worden. “Ik ken zijn manager goed en die is niet altijd tevreden met het tellen”, luidde het gisteren bij co-commentator Kim Huybrechts op VTM4.

Tegenstander en voormalig wereldkampioen Gary Anderson liet zich deze week nochtans opvallend lovend uit na zijn zege tegen de joviale Portugees. “Ik vind José wel leuk. Als je me zou vragen wie zijn worpen ik in de gaten hou, dan bekijk ik hem wel. Hij heeft een stevige en vlotte armzwaai. Lovely.”

Volledig scherm Dimitri Van den Bergh. © BELGA_HANDOUT/Lawrence Lustig

