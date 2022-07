“Zij geeft mij zo een boost”: Secure Dimitri Van den Bergh voor ogen van dochtertje naar kwartfinale World Matchplay

DartsDimitri Van den Bergh (PDC 9) staat in de kwartfinale van de World Matchplay, het belangrijkste dartstoernooi na het WK. Een secure ‘Dancing Dimi’ won met 11-6 van Rowby-John Rodriguez (PDC 73). Dat met verloofde Evi en dochtertje Oonah in de tribune. “Zij stuwen mij naar een nog hoger niveau.” Van den Bergh neemt het donderdag of vrijdag op tegen wereldkampioen Peter Wright (PDC 1) of Krzysztof Ratajski (PDC 16). Zij komen later vanavond in actie.