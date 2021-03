Zeventien paarden overleden aan rhinovirus waaronder twee in België

Turnen Derwael en co betreuren in open brief negatief beeld over gymnastiek: “We kunnen niet langer zwijgen”

13 maart De gymnasten van Team Belgym die momenteel trainen in Gent betreuren het negatief beeld over gymnastiek en hun team, na de getuigenissen van ex-turnsters over grensoverschrijdend gedrag. Ze vrezen dat ze hun olympische voorbereiding niet langer in alle rust en sereniteit kunnen voortzetten, zo verklaren ze in een zaterdag verspreide open brief. "We respecteren de getuigenissen van de ex-gymnasten, maar onze ervaringen zijn anders en daarvoor vragen wij respect."