Zeven maanden na crash met handbike kan Alex Zanardi weer spreken

SportHandbiker Alex Zanardi kan weer praten. De voormalige Italiaanse F1-coureur is nog steeds herstellende van een zwaar ongeval in juni.

Zanardi revalideert hoofdzakelijk in een neurologisch revalidatiecentrum, nadat hij in juni aan hoge snelheid botste met zijn handbike tegen een vrachtwagen. Zanardi zweefde enkele dagen tussen leven en dood, zo verbleef hij meer dan een maand op de dienst Intensieve Zorgen in het ziekenhuis van Siena.

Nadien werd hij meermaals geopereerd en lag hij lange tijd in kritieke toestand in een kunstmatige coma. “Na vijf weken in ons ziekenhuis is zijn toestand stabiel genoeg om een verplaatsing naar een neurologisch centrum toe te staan”, liet Valtere Giovannini, algemeen directeur van het ziekenhuis, in een mededeling in juli weten.

Nu kan hij dus weer praten. “Schitterend nieuws, Alex Zanardi kan weer praten. Zeven maanden na zijn zwaar ongeluk in juni heeft hij zijn eerste zinnen weer uitgesproken tegen zijn familie. Dat zorgde uiteraard voor de nodige emoties”, laat Michel Malfatti weten op Twitter.

De viervoudig paralympisch kampioen en voormalig autopiloot was in de jaren negentig een F1-piloot bij de renstallen Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring, toen hij deelnam aan de Champ Car. Voordien was hij in 1993 bij een zware crash op het circuit van Spa-Francorchamps met de schrik vrijgekomen.

Zanardi ging na zijn ongeval door met racen in aangepaste auto’s. Hij legde zich ook toe op het handbiken. Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016.

Volledig scherm © AP