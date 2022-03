Zet U schrap: Thor ‘The Mountain’ Bjornsson vs Eddie ‘The Beast’ Hall in ‘The Heaviest Boxing Match in History’ (en nu... bespuwen ze elkaar al)

BoksenEindelijk. Zaterdag in Dubai: de langverwachte bokskamp tussen de IJslander Thor Bjornsson (33), alias ‘The Mountain’ uit de hitserie ‘Game of Thrones’, en de Brit Eddie Hall (34). Gezworen aartsvijanden nadat ze elkaar jarenlang de loef afstaken in de competitie om ‘World’s Strongest Man’. Dat bleek eerder deze week nog maar eens toen elkaar voor het eerst in het gezicht keken nadat de kamp aangekondigd werd in november 2020. En de twee vonden er niet beter op dan elkaar te... bespuwen. Hall: “Bjornsson lijkt tegenwoordig op een opgewarmde magere hond.”

Eerst wat korte voorgeschiedenis. In 2017 nam Bjornsson de titel van sterkste man ter wereld (waarbij de deelnemers ware krachtpatserproeven moeten afleggen) af van de lang ongenaakbaar geachte Eddie Hall. Die was vervolgens zo kwaad, dat hij de IJslander in een YouTube-video die inmiddels meer dan 8 miljoen keer bekeken is betichtte van bedrog tijdens de ‘Viking press’. Toen Bjornsson in mei 2020 in zijn thuisgym ook nog eens het wereldrecord deadliften van Hall verbrak (van 500 naar 501 kilogram), was het hek helemaal van de dam. Hall betwistte de legitimiteit van dat record. Bij een deadlift ga je een zeer zwaar gewicht optillen in een voorovergebogen stabiele houding, waarbij ook de knieën gebogen zijn.

Volledig scherm Thor Bjornsson vebrak in mei 2020 het wereldrecord deadliften van Eddie Hall. © screenshot

De verwijten vlogen in het rond, wat na een even eenvoudig als briljant idee uitmondde in een bokskamp. Die was voorzien voor 18 september vorig jaar in Jacksonville, ware het niet dat Hall tijdens een training de biceps scheurde. ‘The Beast’ geveld. Maar na een operatie staat Hall er weer en nu staat niets hun kamp zaterdag in het Duty Free Tennis Stadium (capaciteit: 5.000 toeschouwers) in Dubai in de weg.

Opmerkelijk: zowel Hall als Bjornsson, die zelfs een professionele carrièreswitch heeft gemaakt en niet langer acteur is, staat bijzonder scherp na zware trainingsmaanden. Hall, die al verkondigde Bjornssons hoofd “eraf te scheuren” tijdens de kamp, is 36 kilo kwijt, terwijl Bjornsson in anderhalf jaar van 205 kilogram naar 152 is gegaan.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Core Sports (@coresportsworld) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dinsdag kregen we al een klein voorsmaakje, toen de twee elkaar voor het eerst sinds lang terugzagen. Hall staptr op Bjornsson toe en dreigde ermee de IJslandse reus de neus af te bijten, vergezeld van menig scheldwoord. “Ik was me aan het opmaken om te gaan trainen toen ik plots een bericht kreeg dat Eddie onderweg was”, doet Bjornsson het verhaal van het incident. “Ik had daar geen weet van en dacht aan een valstrik. Het liep daarna even uit de hand en toen Eddie me bespuwde werd hij weggesleurd, waarbij er iemand echt gekwetst raakte. Ik geef toe dat ik zelf even over de rooie ben gegaan en hem heb teruggespuwd.”

“Ach, Eddie wil er zaterdag vooral een smakeloos straatgevecht van maken. Ik van mijn kant wil dit dispuut gewoon voor eens en altijd uitgevochten zien. Want hij blijft maar zagen, klagen en wenen als een klein kind. Maar nu zijn we hier eindelijk om tegen elkaar te vechten. Ik ben er klaar voor.”

Quote Ik zie de kamp heel fout aflopen voor Eddie. Hij focust te veel op kracht. Dat gaat hem afmatten. Thor Bjornsson

Voor zijn reconversie tot bokser heeft Bjornsson er een zwaar trainingskamp in Schotland met zijn coach Billy Nelson opzitten. Ter vervanging van de eerder afgelaste kamp tegen Hall, won hij van professioneel armworstelaar Devon Larratt, na een technische knock-out in ronde één. En sinds die kamp heeft hij nog veel technische vooruitgang geboekt, zo beweert hij zelf. “Ik heb naar veel wedstrijden van zwaargewichten als Lennox Lewis, Tyson Fury, Triple G (Gennady Golovkin, nvdr), Canelo Alvarez en anderen gekeken. Geweldig om zo’n grootheden te zien boksen. (lacht) In mijn hoofd zie ik eruit als Lewis. Iemand met een goeie jab die goed beweegt, veel lengte en een hoog boks-IQ heeft. Natuurlijk ga ik nooit zo goed zijn als hij, maar hij inspireert me wel.”

“Hall die gaat de kamp natuurlijk met wilde hoekstoten meteen willen afmaken. Maar die gaan hem vooral afmatten en dan gaat hij snel in de fout gaan. Ik zie de kamp heel fout aflopen voor hem: hij focust te veel op kracht.”

Quote Thor lijkt op een opgewarmde magere hond. Ik vind het gewoon stom: dit zou de zwaarste boksmatch aller tijden moeten zijn, maar hij ziet eruit als een ziek mannetje. Eddie Hall

Met dat zware beukwerk maakt Hall, die vooral in zijn thuisstad Newcastle heeft getraind, alvast indruk in video’s die hij graag op zijn sociale media post. Hij vindt het vooral spijtig dat Bjornsson zo veel kilo’s is kwijtgespeeld voor de kamp. “Thor lijkt op een opgewarmde magere hond. Ik vind het gewoon stom: dit zou de zwaarste boksmatch aller tijden moeten zijn, maar hij ziet eruit als een ziek mannetje. En ik ben heus niet de enige die dat zegt. Ik denk echt dat hij een cardioprobleem heeft, nooit dat hij het zes ronden lang gaat volhouden. Daarom denk ik dat hij zo veel gewicht kwijtgespeeld is: zijn parameters in de fitness moeten verschrikkelijk zijn.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Eddie hall - The Beast (@eddiehallwsm) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Kijk, ik ga er niet om liegen, ik ben geen valsaard. Ik haat Thor. En hij haat mij. Laat ons dit dus uitvechten zoals mannen dat moeten uitvechten. Dit wordt geen kamp waarbij de jury moet beslissen. Of Thor gaat neer, of de ref moet hem redden. Maar een c**t, dat blijft hij.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.