Zesvoudig wereldkampioen MotoGP Marc Marquez maakt na negen maanden blessureleed horrorcrash, maar blijft zo goed als ongedeerd

Olympische Spelen Opsteker richting Tokio: Koen Naert loopt persoon­lijk record op 10 kilometer

24 april Koen Naert is zaterdag als vierde gefinisht op de ASICS Beat your Personal Best race over 10 kilometer in het Franse Morton. De regerende Europese kampioen op de marathon klokte 28:36, een verbetering van zijn persoonlijk record met één seconde.