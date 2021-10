Zes op zes voor Panthers tegen Duitsland, nu Stephanie Vanden Borre aan het feest op strafcorner

HockeyHet werd voor de Red Panthers een perfect hockeyweekend in Ukkel. Een dag na de 1-0-zege ging Duitsland opnieuw voor de bijl (3-1). Zaterdag trof Ambre Ballenghien raak op strafcorner, een dag later was Stephanie Vanden Borre – twee keer zelfs – aan het feest. Met zes op negen hebben de Panthers in deze derde editie van de Pro League hun start niet gemist.

Een dag na hun knappe 1-0-overwinning mochten de Red Panthers proberen om voor de tweede dag op rij te scoren in de Pro League tegen Duitsland. In vergelijking met de wedstrijd van zaterdag maakten Tiphaine Duquesne en debutante Delphine Mariën in de selectie plaats voor Vanessa Blockmans en Lucie Breyne.

De Panthers begonnen opnieuw goed aan de wedstrijd. Na een goede minuut kon Alix Gerniers een voorzet van Barbara Nelen net niet afronden. Enkele minuten later leverde het eerste Duitse gevaar een strafcorner op, maar die werd er door de Belgische defensie knap uitgelopen. In de tiende minuut kregen de Panthers een eerste pc en het was meteen raak: Stephanie Vanden Borre werkte droog af (1-0).

Na een goede vijf minuten in het tweede kwart mochten de troepen van bondscoach Raoul Ehren het opnieuw proberen op strafcorner. Opnieuw zette Vanden Borre zich achter de bal en op haast identieke wijze trof ze alweer raak (2-0). Twee op twee op strafcorner: dat moet voor onze hockeyvrouwen extra vertrouwen geven voor de toekomst. Nog voor de pauze werkte Ambre Ballenghien zich knap vrij in de cirkel, maar haar schot werd gekeerd. Wat later kon Lucie Breyne voorbereidend werk van Judith Vandermeiren niet verzilveren. Conclusie na de eerste dertig minuten: de Panthers domineerden ruim, Duitsland zorgde amper voor gevaar.

Volledig scherm © BELGA

De eerste mogelijkheid na de pauze was via Louise Versavel opnieuw voor de Panthers. Na vijf minuten zette Vanessa Blockmans zich achter strafcorner nummer drie, de rebound ging net niet binnen. Het jonge Duitsland bleef de match ondergaan en moest toezien hoe Charlotte Englebert aan een knappe solo begon. Het derde doelpunt bleef echter uit. Die goal viel in de 40ste minuut eerder verrassend aan de overkant. Duitsland kreeg een tweede strafcorner en Stine Kurz scoorde: 2-1. Duitsland schoot plots wat wakker en enkele ogenblikken later vermeed Elena Sotgiu met een knappe redding zelfs de gelijkmaker.

In het laatste kwartier trokken de Belgische dames opnieuw ten aanval. Dat leverde al snel drie nieuwe strafcorners op, maar Vanden Borre kon deze keer niet afwerken. Op het einde van de wedstrijd was het, met twee strafcorners voor Duitsland, nog bibberen voor de Panthers: eerst redde Aisling D’Hooghe mooi, daarna liep Michelle Struijk sterk uit. Kans verkeken voor Duitsland, want zonder keeper in doel zorgde France De Mot voor het genadeschot: 3-1. Voor de tweede dag op rij mochten de Panthers vieren in Ukkel. Met zes op negen zijn onze hockeyvrouwen voortreffelijk aan de Pro League begonnen.

Dit jaar moeten de Panthers om de FIH Pro League nog één keer aan de bak. Op woensdag 10 november spelen ze voor de tweede keer in Amstelveen tegen Nederland. Vorige week werd het na een verdienstelijke match een 2-0-nederlaag tegen de olympische kampioen.

De Red Panthers begonnen zondag met Elena Sotgiu, Charlotte Englebert, Emma Puvrez, Alix Gerniers, Michelle Struijk, Barbara Nelen, Stephanie Vanden Borre, Lien Hillewaert, Ambre Ballenghien, Hélène Brasseur en France De Mot. Later volgden Aisling D’Hooghe, Justine Rasir, Abi Raye, Judith Vandermeiren, Louise Versavel, Lucie Breyne en Vanessa Blockmans.

Volledig scherm BELGA PHOTO BENOIT DOPPAGNE © BELGA