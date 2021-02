Zes onbaatzuchtige helpers in topsport doen hun verhaal voor ‘Week van de Vrijwilliger’: “Meer dan een ‘merci’ moet dat niet zijn”

Meer SportDe ‘Week van de Vrijwilliger’ zet vanaf zaterdag de spots op een mooie bijdrage in de samenleving: het zich belangeloos inzetten voor anderen. Ook de sportwereld teert op vrijwilligers. Zes ‘helpers’ van toppers Wout van Aert, Victor Campenaerts, Elise Mertens, Thibau Nys, Delfine Persoon en Antwerp FC doen in woord en beeld hun verhaal over hoe ze – vaak gedreven door de liefde voor de sport – een atleet bijstaan en tevreden zijn met een dikke ‘merci’. “Lamkel Zé zal z’n spullen nooit op de grond gooien.”