Zelfs een kniebrace stopt ‘Dancing Dimi’ niet richting derde ronde: “Maar operatie is noodzakelijk”

WK DartsZelfs een kniebrace - met oorsprong in het zaalvoetbal - kon Dimitri Van den Bergh gisteren niet stoppen. Straks is een operatie onvermijdelijk, maar intussen jaagt ‘The Dream Maker’ zijn grote droom na. “Ik heb de andere favorieten laten zien dat ik meedoe voor de wereldtitel.”

Dat ging vlotjes. Dimitri Van den Bergh kende in zijn eerste partij op het WK darts - in de tweede ronde - geen genade met de Singaporese legende Paul Lim (66). En of hij er blij mee was. “Ik had deze prestatie absoluut niet verwacht. Maar het was wél de manier om door te stoten. Lim heeft eerder, zoals in de eerste ronde, al bewezen dat je hem geen enkele kans mag geven en dus ben ik blij dat ik dat ook niet gedaan heb.”

Van den Bergh speelde haast de perfecte wedstrijd, maar toch viel er naast die glansprestatie nog iets anders op: een brace rond de rechterknie. Zelfs de gebruikelijke dansjes bij de walk-on verliepen iets minder vlot. “Ik moet echt heel voorzichtig zijn met mijn knie. Toch probeer ik de mensen thuis nog een beetje te entertainen (lacht).” De brace en knieblessure lijken nieuw, al zijn ze dat helemaal niet. “Drie jaar geleden speelde ik met onder meer Kim Huybrechts en Mike De Decker in een zaalvoetbalploegje. Zo bleven we voldoende sporten. Tot ik daar een blessure in mijn rechterknie opliep.”

Volledig scherm Handshake met tegenstander Paul Lim. © AP

Van den Bergh ondervond er uiteindelijk geen al te grote hinder van, tot de situatie afgelopen zomer escaleerde tijdens een pretparkbezoek. “Toen ik daar op een trap liep, is mijn knie ‘eruit geklikt’. Dat deed heel veel pijn. In eerste instantie kon de medische hulp van het park hem er ‘terug in klikken’ en kon ik weer voorzichtig rondwandelen, maar dat was na een tijd niet meer houdbaar. In dat pretpark sloeg de paniek toe, ik dacht natuurlijk aan mijn carrière.” Diezelfde avond trok Van den Bergh nog richting spoed. “Mijn voorste kruisbanden in de rechterknie bleken gescheurd, verschillende ligamenten waren ontstoken en ook de meniscus was geraakt.”

Quote Een Belgische finale zou veel werk kosten. Maar met het niveau dat Kim en ik momenteel halen, acht ik dat zeker haalbaar Dimitri Van den Bergh

Vijf dagen na het voorval werd Van den Bergh al geopereerd. Een stukje meniscus werd verwijderd en sindsdien dient de brace met klittenband ter vervanging van de voorste kruisbanden. Toch is een ‘echte’ knie-operatie onvermijdelijk. “De overvolle kalender zal bepalen wanneer die kan doorgaan. Het zou misschien al in januari kunnen, maar het hangt af van het volgende hoofdtoernooi. Ik heb na de noodzakelijke operatie minstens vier weken nodig om te herstellen. De ingreep kan dus evengoed pas in februari of maart zijn. Ik ben een professional en heb met de situatie leren omgaan. Ik voel me goed en heb geen pijn.”

Volledig scherm Opvallend beeld: Van den Bergh speelde met een brace. De oorzaak van het knieprobleem gaat drie jaar terug. © AP

Gelukkig helemaal geen last van die knie, dus. Hebben we gisteren dan al de beste Dimitri Van den Bergh gezien? “Mijn niveau kan zeker nog omhoog. Op sommige momenten verloor ik tegen Lim nog te veel de focus. Al maakt het me niet uit hoe ik gooi, zolang ik elke match win.” Om uiteindelijk wereldkampioen te worden op 3 januari? “Met de manier waarop ik vandaag gespeeld heb, heb ik aan de andere favorieten laten zien dat ik meedoe voor de wereldtitel. En wie weet is zelfs een Belgische finale mogelijk. Het zou veel werk kosten, maar met het niveau dat Kim (Huybrechts, red.) en ik momenteel halen, acht ik dat zeker haalbaar.”

Eerst volgt de derde ronde voor beide heren. Daarin wacht voor Van den Bergh mogelijk de Nederlander Jermaine Wattimena, die het vandaag opneemt tegen Welshman Nick Kenny. Wattimena is geen onbekende voor hem: de twee zijn goeie vrienden, trainen samen in hetzelfde hotel en hebben dezelfde manager. “Jermaine en ik hebben geen geheimen voor elkaar. We supporteren op elk toernooi voor elkaar. Hij is een enorm talentvolle darter, maar heeft dat nog niet zo vaak kunnen laten zien. Ik onderschat Jermaine alleszins niet.”

Volledig scherm © Photo News

Maar nu eerst even genieten van de kerstdagen. Van den Bergh komt ten vroegste zondag weer in actie. Al zal het door de gekende coronaregels ook voor hem een speciaal eindejaar worden in zijn Londense hotelkamer. “We moeten met de situatie omgaan zoals ze is. Ik heb mijn ‘vrouwke’ en manager bij mij en dat is het belangrijkste. De chef van het hotel maakt misschien zelfs een heuse kerstmaaltijd voor ons die we op de kamer kunnen opeten (lacht). We zullen zeker ook videobellen met de rest van de familie, die zie ik na dan nieuwjaar terug.” Met een gouden medaille als laat nieuwjaarscadeau? ‘The Dream Maker’ jaagt zijn droom, met kniebrace, alleszins meer dan ooit na.

Volledig scherm © Photo News