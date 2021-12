Zeilster Emma Plasschaert grijpt tweede wereldtitel: “Weg naar Parijs 2024 is goed ingezet”

Eigenlijk was het geen uitgemaakte zaak dat Emma Plasschaert in Oman zou aantreden. Evi Van Acker, sinds 1 juli de nieuwe headcoach bij Watersport Vlaanderen, had geopperd dat het misschien beter zou zijn om na de Spelen een kleine break in te lassen, kwestie van even alles te laten bezinken. Plasschaert greep in augustus net naast een olympische medaille - dat is nooit prettig. Van Acker: “Emma zei meteen: ‘Nee, nee, het gaat wel.’ Maar in de weken erna moest ze toch toegeven dat ze best moe was na zo’n intense Spelen. Samen met haar verloofde Matt, die drie maanden in België was, kon ze de batterijen weer opladen.”