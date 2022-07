“Ze zullen haar wel oplappen”: Thiam ondanks pijntje op schema voor WK-goud in zevenkamp, Vidts na één dag in de running voor medaille

WK ATLETIEKNafi Thiam staat na dag één in de zevenkamp waar ze graag staat: aan de leiding. De olympische kampioene ligt op schema voor goud op het WK atletiek én voor een nieuw persoonlijk record. Toch blijft het maandag opletten voor Anouk Vetter. Noor Vidts blijft in de running voor de medailles, al is dat wel een hele opgave.

Flitsinterviews, zo kan je het wel noemen. Een minuutje voor de RTBF, iets meer voor de VRT en twee voor de geschreven pers - Nafi Thiam wilde na een lange dag in Hayward Field zo snel mogelijk naar haar kamer op de campus voor verzorging. “Voor de 200m had ik last van m’n hamstrings. Het voelde niet zo goed aan. Hopelijk ben ik er morgen van verlost.” Niets dat de gouden handen van kinesist Maarten Thyssen niet kan oplossen.

Voorlopig lijkt er geen reden tot paniek. Trainer Roger Lespagnard was de eerste om te relativeren: “Pas als Nafi nergens pijn heeft, ga ik me zorgen maken. Ze zullen haar wel oplappen.” Voor Lespagnard was er geen vuiltje aan de lucht. Hij zag hoe zijn atlete de dag afsloot met 4.071 punten. Ze ligt zo voor op haar persoonlijk record uit 2017, toen ze in Götzis de derde beste zevenkamp aller tijden neerzette (7.013 punten).

De olympische kampioene zette de toon op de 100m horden, een proef waar ze veel op had getraind. En dat loonde. Thiam sprintte naar 13.21. Vijf jaar moest ze wachten op dat nieuwe PR - begrijpelijk dat de Naamse het uitschreeuwde en een vuist maakte. Thiam: “Beginnen met zo’n dik record, dat geeft vertrouwen. Ik was vertrokken.” Haar tijd was 1.093 punten en een vijfde plaats waard - meestal staat ze na de horden veel lager in de ranking. Een opsteker dus, zeker omdat Anouk Vetter, die haar in Tokio het vuur aan de schenen legde, op 13.30 bleef steken.

Het hoogspringen dan, een onderdeel waar Thiam meestal een eerste uppercut mee uitdeelt. Dat was nu niet anders: ze greep de leiding. Haar PR van 2m02 haalde Thiam nooit in kampioenschappen. Op de 1m98 van Rio 2016 na sprong Thiam telkens 1m95 - op het WK in Londen (2017), Doha (2019) en ook gisteren in Eugene. Thiam was daar terecht tevreden mee: het was haar beste seizoensprestatie want zowel in Parijs als Luik bleef ze op 1m92 steken. “Ik wist dat ik de benen had om 1m95 te springen. Ik ben blij dat me dat bij de eerste poging al lukte.” Vetter zag meteen haar achterstand oplopen tot 206 punten.

Net voldoende tijd

Veel tijd om van haar inspanningen te bekomen, had Thiam niet. Het voorziene startuur van het kogelstoten moest zelfs opgeschoven worden om het verplichte minimum van dertig minuten te halen. “Dat was toch een beetje nipt na het hoogspringen,” zuchtte Thiam. “Ik had nét voldoende tijd om naar binnen te gaan, mijn spikes te wisselen en om terug op te warmen. Dat kan je niet top noemen. Na een proef die zo lang duurt, wil je toch even vijf minuten uitrusten en dan ook correct kunnen opwarmen.”

Thiam trok haar score gradueel op: 14m33 bij haar eerste poging, 14m92 bij de tweede en 15m03 bij haar derde. Haar PR staat wel op 15m41 maar in de wetenschap dat Thiam dit jaar in geen enkele competitie op het kogelstoten uitkwam, kon ze zich makkelijk verzoenen met een worp over 15 meter - net als Lespagnard: “Niks op aan te merken, als je weet dat ze door haar rugblessure niet veel krachttraining kon doen.” Dat heeft Vetter duidelijk wél gedaan: de Nederlandse haalde 16m25 en herleidde de kloof zo tot 110 punten.

Uitkijken was het dan naar de afsluitende 200m. In Tokio presteerde Thiam ondermaats: 24.90, met als resultaat dat ze dag één pas als derde in de tussenstand beëindigde, met een score van 3.921 punten. Maar in Eugene deed Thiam het een stuk beter: 24.39, slechts twee honderdsten boven haar PR. En dat met pijnlijke hamstrings dus. “Er stond ook heel veel wind in de bocht: dat heeft me verrast. Maar ik mag tevreden zijn want 24.39 is mijn beste tijd ooit in een zevenkamp.” Vetter klokte 23.73.

Vetter

“Ik ben heel content met Nafi’s 200m," stelde Lespagnard. “Ze ligt voor op haar persoonlijk record en heeft ook een voorsprong van 61 punten op Vetter. Dat belooft maandag nog een stevige strijd te worden. Het zal aankomen op het verspringen en speerwerpen, schat ik. Vetter moet in die onderdelen niet onderdoen maar Nafi heeft toch een klein voordeel in het verspringen. Dat zou wel eens beslissend kunnen worden, want elke centimeter is drie punten waard. In het speerwerpen moet Nafi toch in staat zijn om rond de 56 meter te werpen en op de 800m maakte ze ook veel progressie.”

Conclusie: Nafi Thiam is sterk. Ze telt op dit WK na de eerste dag 150 punten meer dan in Tokio. Ook veelzeggend: Anouk Vetter is sterker dan ooit en scoorde zondag 4.010 punten - dat zijn er 42 meer dan op de Spelen, waar ze na dag één aan de leiding stond. En toch moet ze Thiam nu voor laten.

In de drie onderdelen die maandag nog op het programma staan, zijn de twee zevenkampsters aan elkaar gewaagd. Het minste foutje kan het verschil betekenen tussen goud of zilver.

Vidts met de glimlach

En hoe zit het intussen met Noor Vidts, de wereldkampioene indoor en op de Spelen goed voor de vierde plek? Ook zij wandelde met een glimlach op het gelaat door de mixed zone. “Ik ben heel tevreden. Alles ging goed, zeker omdat het pas mijn eerste zevenkamp van het jaar is. Bij mijn horden kwam ik dicht bij mij record uit. Hoogspringen ging in eerste instantie maar ik haalde toch een goed resultaat. In het kogelstoten verbeterde ik mijn PR en op de 200m had ik helemaal niet verwacht al zo snel te kunnen zijn.”

In getallen gegoten: de 27-jarige Vilvoordse bleef op de 100m horden drie honderdsten boven haar PR. In het hoogspringen evenaarde ze haar beste prestatie binnen een zevenkamp, met 1m83, één centimeter onder haar PR. De kogel stootte ze 14m43, tien centimeter verder dan in Tokio en op de 200m finishte ze in 23.92, een beste seizoenstijd. Goed voor 3.921 punten, twintig minder dan ze op de Spelen haalde na de eerste dag.

In de stand staat ze voorlopig vijfde, op 61 punten van de Poolse Sulek en 70 van de Amerikaanse Hall. Vidts is dus niet uitgeteld voor de medailles, want ze staat meer dan haar mannetje in het verspringen en op de 800m. Alleen in het speerwerpen blijft ze kwetsbaar. Alles kan dus nog. Zowel voor Thiam als voor Vidts.

