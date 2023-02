Ze raast maar door: toptalent Roos Vanotterdijk (18) tekent al voor haar 7de (!) Belgische record in Antwerpen

Roos Vanotterdijk is zonder twijfel het grootste zwemtalent in België. “Daar is geen discussie over”, zei Ronald Gaastra over Vanotterdijk in onze vijfdelige reeks ‘Next Gen olympiërs’. Vanotterdijk werkt volop richting de Olympische Spelen van Parijs van 2024. “De ambitie is om daar de finale te halen. En dan wil ze liefst in de buurt van het podium eindigen”, zei Gaastra in 2021.