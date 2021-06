Ze mag niet naar Tokio, maar Delfine Persoon is nog niet uitgebokst: “Harper kan me niet blijven ontlopen”

Het stak. Dat geeft Delfine Persoon grif toe. Ze was er maandag niet goed van toen ze zag welke namen allemaal nog een ticket voor Tokio uit de brand sleepten. Onder hen boksers die ze in het verleden al versloeg, zoals de Française Hamadouche.

Maar Persoon mag niet gaan.

Het coronavirus draaide haar een flinke loer. Tijdens het eerste olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Londen in maart 2020 verscheen Persoon futloos in de ring. De officiële diagnose luidde: longontsteking. De officieuze: een covid 19-besmetting. Feit is: Persoon ging er snel uit. Het tweede OKT werd zonder veel boe of ba afgelast. De AIBA-ranking van de amateurs zou bepalen wie nog in aanmerking kwam voor de Spelen.

Persoon is een profbokser. Zij stond niet in die ranking. En zo werd de poort naar Tokio definitief dichtgegooid. Voor de derde keer al. In Londen 2012 waren alleen de amateurboksers welkom: Persoon had nét te veel profkampen op de teller staan. in Rio waren de profs vier jaar later wél welkom - bij de mannen, niet bij de vrouwen. De Spelen lijken gedoemd voor Persoon.

Quote Ik ben het nummer één bij de superpluim­ge­wich­ten, ik had wel een kans verdiend om in Tokio te staan. Maar ja, het leven gaat door. Delfine Persoon

Maar de politie-inspectrice laat zich niet kennen. Ze heeft te hard getraind en er te veel voor gedaan om onopgemerkt te stoppen. “Mijn nekhernia is helemaal hersteld”, zegt ze. “En ik heb ook geen last meer van krachtverlies. Uiteraard had ik op de Spelen gehoopt afscheid te kunnen nemen. Dat scenario zat al twee jaar in m’n hoofd. Ik ben het nummer één bij de superpluimgewichten, ik had wel een kans verdiend om in Tokio te staan. Maar ja, het leven gaat door.”

Delfine Persoon bekeek samen met haar trainer Filiep Tampere haar opties. Ze nam contact op met de Koreaanse Choi Hyun-mi, titelhouder bij de WBO. Maar die had geen interesse om tegen Persoon te vechten. Maar wat Persoon écht wil, is uitkomen tegen WBC-kampioene Terri Harper. Enig probleem: de Britse zit in de portefeuille van bokspromotor Eddie Hearn en zijn Matchroom Boxing.

Hearn is voor Persoon geen onbekende: Katie Taylor behoort ook tot z’n stal. Even het geheugen opfrissen: Taylor kreeg in juni 2019 de WBC-titel van Persoon cadeau van de jury in New York. Uiteraard zorgde dat voor bad blood tussen beide partijen.

En toch mocht Persoon in augustus 2020 mocht Persoon op herkansing tegen Taylor, de undisputed champion bij de lichtgewichten, op het sjieke landgoed van Hearn: hij vond in coronatijden geen andere kandidates die wilde opdraven voor een titelkamp. Weer draaide het gevecht uit op een omstreden zege voor de Ierse.

‘Incontournable’

Niet voor niets staat Hearn nu niet staat te springen om z'n andere kampioene, Terri Harper dus, voor de Vlaamse leeuw te gooien - hij weet ook dat Taylor er telkens goed van af kwam. Bovendien is Persoon commercieel niet interessant, er zijn betere beurzen te vinden.

Persoon heeft niet veel opties. Als ze wil dat Harper haar uitdaagt, dan moet ze eigenlijk ‘incontournable’ zijn. En dus organiseert Persoon op 3 juli in Eernegem een profgevecht tegen de Russin Elena Gradinar, met de IBO Intercontinentale titel als inzet. “Als ik die win, klop ik aan de deur en word ik de officiële challenger voor Harper - ze kan me niet blijven ontlopen.”

Niet voor eeuwig, maar wel voor een tijdje. Hearn kent de leeftijd van Persoon ook wel. Haar houdbaarheidsdatum is niet meer zo veraf. Persoon is zich bewust van dat gevaar. “Ik wil gewoon tegen Harper boksen. Ze is dé naam in mijn gewichtsklasse nu. Ze is goed maar niet zo goed als Taylor. Hopelijk kan ik in het najaar tegen haar boksen. Het zou mooi zijn als ik dát nog kan realiseren.”

Volledig scherm © Florian Van Eenoo Photo News