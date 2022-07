Ze doet het! Nafi Thiam kroont zich tot wereldkampioene zevenkamp na ware thriller

WK atletiekNafi Thiam heeft getoond waarom zij de olympische kampioene is. In de afsluitende 800m van de zevenkamp ging Thiam er vol voor. Ze moest 1,4 seconden goedmaken op leider Anouk Vetter en dat deed ze ook. Meer zelfs, Thiam was liefst zeven seconden sneller dan de Nederlandse. Thiam maakte het af in 2:13.00, een nieuwe persoonlijke besttijd.

De Nederlandse Anouk Vetter eindigde op 80 punten achter Thiam op de tweede plaats, het Amerikaanse talent Anna Hall greep met 6.755 punten brons.

Thiam had zondag in het tweede onderdeel, het hoogspringen, de leiding genomen, maar was maandag in het speerwerpen, het voorlaatste onderdeel, voorbijgegaan door Vetter. Om zich na 2017 een tweede keer tot wereldkampioene te kronen, moest de tweevoudige olympische kampioene in de afsluitende 800 meter 1.4 sneller zijn dan de Nederlandse. Dat lukte met verve. Ze finishte als vijfde in een persoonlijk record van 2:13.00 en liet daarmee Vetter zeven seconden en negen honderdsten achter zich.

Vidts werd in de door Hall in 2:06.67 gewonnen 800 meter derde in 2:08.50, ook een persoonlijk record.

Op een na beste prestatie Thiam

Met 6.947 punten leverde Thiam haar op een na beste prestatie. Alleen in 2017 in Götzis verzamelde ze meer punten: 7.013. Zondag startte Thiam in stijl, met een persoonlijk record (13.21) op de 100 meter horden. Vervolgens sprong ze over 1m95, wat haar een ruime voorsprong opleverde. Daarvan moest ze na het kogelstoten (15m03) en de 200 meter (24:39) weer wat inleveren. Ze sloot de eerste dag af met 61 punten meer dan Vetter. Vidts bezette ook zondag al de vijfde plaats, met 3.021 punten (horden 13:20, hoog 1m83, kogel 14m43, 200m 23.92).

Maandag was Thiam met 6m59 het beste in het verspringen. In het speerwerpen zette ze met 53m01 de derde prestatie neer, maar Vetter won die discipline met 58m29 en zette Thiam zo op 19 punten achterstand. In de 800 meter zette Thiam de scheve situatie alsnog recht. Vetter, ook op de Spelen in Tokio al tweede achter Thiam, kon zich troosten net een nieuw Nederlands record (6.867). Vidts kwam nog dicht bij haar persoonlijk record (6.571 punten) van de Spelen in Tokio, na 6m33 in het verspringen, 41m62 in het speerwerpen en haar beste tijd op de 800 meter.

Naast Thiam en Vidts kwamen maandag nog twee Belgen in actie. Mieke Gorissen werd vroeg op de dag in 2u31:06 negentiende in de marathon. Imke Vervaet werd met de dertigste tijd op 44 deelneemsters uitgeschakeld in de reeksen van de 200 meter. De 29-jarige Gentse finishte in haar reeks als vijfde in 23.28.

