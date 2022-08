Zaterdag stapt Jamal Ben Saddik opnieuw de ring in: win hier tickets voor de kamp, die ook te volgen is bij VTM 4

Meer sportZaterdag stapt kickbokser Jamal Ben Saddik (31) opnieuw de ring in. De Marokkaanse Belg vecht op het Glory 81-event in Düsseldorf tegen Benjamin Adegbuyi. De clash is het hoofdgevecht van de avond en voor Ben Saddik een kans om te ontsnappen aan zijn kopzorgen . Bij VTM 4 kunt u kijken naar het gevecht en onderaan deze pagina kunt u ook tickets winnen.

‘t Zijn geen makkelijke tijden voor Ben Saddik. De ‘Goliath van Borgerhout’ en zijn familie werden de afgelopen maanden verschillende keren doelwit van aanslagen. Zo werd een brandbom tegen de gevel van een restaurant dat in handen is van de familie gegooid en werd het ouderlijk huis van Ben Saddik beschoten. Twee broers van Ben Saddik baatten in het verleden een belwinkel uit. Zij zouden geviseerd zijn omdat ze er met een (deel van een) lading cocaïne vandoor zouden zijn gegaan. Dat wordt niet gepikt in het drugsmilieu. Ben Saddik houdt vol dat hij er niets mee te maken heeft.

Chaos in Hasselt

Normaal had de Marokkaanse Belg in maart in actie moeten komen op het Glory 80-event, maar in de Trixxo Arena in Hasselt brak toen chaos uit. Tijdens de voorlaatste kamp tussen Arkadiusz Wrzosek en Badr Hari liep het fout in de tribunes. Stoelen vlogen in het rond, mensen sloegen op de vlucht. De situatie was zo onveilig dat de rest van het programma werd geschrapt. Ben Saddik kwam daardoor niet meer in actie tegen Levi Rigters.

De Antwerpenaar kreeg het daarna aan de stok met Glory, maar de plooien werden snel weer gladgestreken. En nu mag hij zich dus meten met Benjamin Adegbuyi. De twee kennen elkaar goed. Voor de Roemeense reus, 1m98 en ruim 120kg, is het een kans op revanche. Ben Saddik sloeg hem immers knock-out in de finale van een achtmanstoernooi. Volgens de Roemeen had Ben Saddik een makkelijkere weg naar de finale en was hij daarom frisser. Volgens de ‘Goliath van Borgerhout’ is hij echter van een ander niveau en zag het er daarom makkelijk uit.

De uitzending op VTM 4 zaterdag start om 20u. Het commentaar wordt verzorgd door Sverre Dennis en co-commentator Jannes Vercaemst.

Programma Glory 81: • Denis Wosik (Dui) vs. Naoki (Jap)

• Stoyan Koprivlenski (Bul) vs. Guerric Billet (Fra)

• Ahmad Chikh Mousa (Dui) vs. Rafik Habiat (Mar)

• Nordine Mahieddine (Alg) vs. Cihad Kepenek (Tur)

• Donovan Wisse (Sur) vs. Juri De Sousa (Por)

• Jamal Ben Saddik (Mar/Bel) vs. Benjamin Adegbuyi (Roe)

