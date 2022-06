Yellow Tigers zien nog twee speelsters met positieve coronatests uitvallen op Volley Nations League, Nathalie Lemmens en Marlies Janssens wel weer bij selectie in Filipijnen

VOLLEYBALCorona blijft een stevige stoorzender voor de Yellow Tigers op de Volleybal Nations League (VNL) in de Filipijnen. Nadat zondag Silke Van Avermaet al positief testte bij aankomst in het spelershotel werden vandaag ook Manon Stragier en Nel Demeyer in isolatie gezet. Het maakt de opdracht tegen wereldkampioen China er dadelijk nog wat lastiger op.

Om 13u beginnen de Yellow Tigers in Quezon City aan het tweede luik van de Volleybal Nations League. De Belgen zijn een zogenaamd challengerteam, wat betekent dat ze tegen vier andere landen voor het behoud moeten strijden. De interlands die er nu aan komen, tegen rechtstreekse rivalen Polen, Canada en Bulgarije, zijn dan ook cruciaal.

Dat is de meteen de reden waarom middenspeelsters Nathalie Lemmens en Marlies Janssens, die vorige week positief testten en in België bleven, in zeven haasten nog naar Manila vlogen. Nieuwe tests waren negatief en ook bij aankomst in Quezon City was het resultaat negatief. Beiden zijn dus vandaag al inzetbaar tegen China maar bondscoach Gert Vande Broek laat hen nog rusten: ze hebben er - met tussenstops in Frankfurt en Bangkok - een lange reis op zitten. Bovendien zijn de winstkansen tegen wereldkampioen China, derde op de wereldranking, kleiner.

Zeker nu, na Silke Van Avermaet, nog eens twee internationals in quarantaine zijn gezet in een hotelkamer op een aparte verdieping: hoekspeelster Manon Stragier en libero Nel Demeyer testten vanochtend positief. De kans is groot dat zij niet meer inzetbaar zijn tijdens de campagne in de Filipijnen. Het is zelfs afwachten of zij maandag, samen met de andere Yellow Tigers, wel groen licht krijgen om terug te vliegen.

Intussen is duidelijk dat het coronavirus ook bij andere teams rondwaart die tijdens het eerste luik in het Turkse Ankara speelden. Zo testten bij Thailand, dat nu eveneens in de Filipijnen aantreedt, liefst acht speelsters positief voor covid-19. Verhalen doen ook de ronde over besmettingen in Brazilië, waar een andere poule wordt afgewerkt. Mogelijk gaat het om speelsters bij Turkije (of Italië), die eveneens in bomvolle zalen in Ankara speelden en waar geen mondmaskers gedragen werden.

