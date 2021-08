Yellow Tigers verliezen prestigeslag tegen Frankrijk, maandag volgt achtste finale tegen Italië

Krampachtig

Coach Vande Broek greep in en zette Van Avermaet in plaats van Guilliams in de ploeg. Met succes, want het blok – flink geholpen door drie killers van Sobolska – begon te renderen. De winst in de tweede set was verdiend en overtuigend. Daarna ging het alweer de foute richting uit. België – te lang bezig met een eigenzinnige en foute beslissing van de scheidsrechter – speelde krampachtig en liet nogmaals te veel opslagmissers noteren. Frankrijk verdedigde onwaarschijnlijk sterk en de Yellow Tigers kregen geen bal meer op de grond gemept. In de vierde set, met Van Gestel die waarschijnlijk haar beste wedstrijd op dit EK speelde, stond een uitstekende 14-8-voorsprong op het scorebord.