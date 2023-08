Yellow Tigers verlaten het EK met opgegeven hoofd: Turkije is in vier sets te sterk voor de Belgische volleybalvrouwen

Volleybal Yellow Tigers, al geplaatst voor achtste finale, meer dan een maatje te klein voor wereldkam­pi­oen Servië

De laatste krachtinspanning in deze zware poule - tegen het ongeslagen Servië notabene - werd door de Yellow Tigers met een gewijzigd team aangepakt. Van Avermaet in het midden in plaats van Janssens, Herbots op de bank, Stragier en Martin in de basisopstelling. Energie sparen voor zondag. Want dan moet het team van coach Vansnick in de 1/8 finales stunten tegen Turkije.