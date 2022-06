Yellow Tigers strijdend ten onder tegen Europees kampioen Italië in Volley Nations League

VOLLEYBALDe Yellow Tigers streden vanavond in Ankara voor wat ze waard waren maar plooiden in vier sets toch tegen Europees kampioen Italië in de Volley Nations League. Zaterdag wacht hen Thailand, zestiende op de wereldranking.

Het was een beetje hetzelfde scenario als gisteren voor de Yellow Tigers. Net als tegen Servië begon België furieus aan z'n partij. Britt Herbots haalde haar voorhamer boven en ramde, bijgestaan door Pauline Martin, haar Tigers naar een 25-21-setwinst. Maar zelfs zonder sterspeelster Paola Egonu beschikt de Squadra nog over veel vuurkracht - Sylvia Nwakalor, topscoorster met 29 punten, was onhoudbaar. Zij leidde Italië naar winst in de tweede set (19-25).

In de derde set waren beide teams aan elkaar gewaagd, met ook veel foutjes aan beide kanten. Weer nam Herbots de Belgen op sleeptouw maar twee Italiaanse blocks in de slotafse maakten het verschil: 23-25. Heel even leek de veer gebroken bij de Yellow Tigers en in de vierde set sloeg Italië, dat sterk verdedigde, al snel een kloof (15-7). Toch kropen de Belgen nog overeind en onder meer door twee aces van Martin werd het nog een spannend slot. Een blok op Herbots gaf evenwel de doodsteek: 20-25.

Geen schande tegen het nummer zeven van de wereld. Maar zaterdag, tegen Thailand, zijn de Belgen min of meer verplicht om te winnen want als challenger team strijden de Yellow Tigers voor het behoud in de Volley Nations League.

België - Italië 1-3

Setstanden: 25-21, 19-25, 23-25, 20-25

België: Herbots 26 ptn, Martin 11, Van Avermaet 10, Van Gestel 9, Lemmens 8, Van de Vyver 1, Van Sas, Koulberg, Stragier, libero: Rampelberg

